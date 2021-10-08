Türkiye Norveç maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Milli maç ne zaman?

Türkiye Norveç maçı için nefesler tutuldu. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta G Grubu'nda 11 puanla 3. sırada yer alan Türkiye, Norveç'i konuk edecek. Peki, Türkiye Norveç maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri milli maç ne zaman?

Türkiye Norveç maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son 4 maçında sadece 1 galibiyet alan Ay-Yıldızlılar, Norveç'i yenmek istiyor. Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçı Ülker Stadı'nda oynanacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri milli maç hakkında merak edilenler…

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTAİ HANGİ KANALDA?

8 Ekim Cuma saat 21.45'te başlayacak maç TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

STEFAN KUNTZ İLE İLK MİLLİ MAÇ

G Grubu'nda Hollanda 13 puanla lider durumda bulunurken, aynı puana sahip Norveç averajla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye ise 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Grupta son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Norveç'i yenmek isteyip, puanını yükseltmek istiyor.

A Milli Takım'da kart cezalıları Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giyemeyecek. Grupta aynı gün Cebelitarık-Karadağ ve Letonya-Hollanda karşılaşmaları da oynanacak.

MİLLİLER 13. BU YIL 13. MAÇINA ÇIKACAK

Milliler, Norveç mücadelesiyle 2021 yılındaki 13. maçına çıkacak. 12 maçta 5 galibiyet alan milli takım, 3 beraberlik ve 4 de yenilgi yaşadu. Bu karşılaşmalarda 21 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 22 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Türkiye, gruptaki beşinci maçında ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Milli takım, gruptaki altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, millilerin Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son maçında da İsviçre'ye 3-1 kaybetti.