Türkiye Norveç maçı ne zaman? Türkiye Norveç milli maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Norveç maçı takvimi!

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya 6-1 mağlup olan A Milli Takım Norveç maçına odaklandı. Hollanda deplasmanından yara alarak dönen A Milli Takım yedinci karşılaşmasını galibiyetle bitirmek istiyor. Peki, Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye Norveç milli maçı ile ilgili tüm detaylar...

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki grubundaki yedinci karşılaşmada Norveç ile karşı karşıya gelecek. Türkiye A Milli Futbol Takımı gruptaki 6. maçında, Hollanda ilolan mücadelesinde 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Sıradaki maçında galibiyet isteyen Türkiye, Norveç'i mağlup etmek için kozlarını paylaşacak.

TÜRKİYE NORVEÇ MİLLİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7'nci maçında Türkiye-Norveç karşılaşması yaşanacak. Türkiye Norveç maçı 8 Ekim'de İstanbul 'da oynanacak. Karşılaşmanın saat ve kanal bilgisi ise henüz belli olmadı.

31 YIL SONRA 5 FARKLI YENİLGİ

A Milli Futbol Takımı 31 yıl sonra bir maçı 5 farklı kaybetti.

Türkiye, 17 Ekim 1990'da İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda oynadığı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini 5-0 kaybetmişti.

Ay-yıldızlı ekibin grubunda yapılan diğer karşılaşmalarda Norveç, Kristian Thorstvedt, Erling Haaland (3) ve Alexander Sörloth'un golleriyle ağırladığı Cebelitarık'ı 5-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü Reece Styche kaydetti. Karadağ ise evinde Letonya ile golsüz berabere kaldı.

HOLLANDA'YA 2 MAÇ SONRA KAYBETTİK

Ay-yıldızlı ekip, Hollanda'ya iki maç sonra mağlup oldu. Milli takım, rakibiyle Türkiye'de oynadığı son iki maçı kazanmıştı.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekip, 3-0 galip tamamladı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 yendi.

Milli takım ayrıca, Hollanda karşısında tarihindeki en farklı yenilgisini 6-1'lik sonuçla aldı. Ay-yıldızı ekip, rakibiyle daha önce oynadığı maçlarda en fazla iki farklı yenilgilerle sahadan ayrılmıştı.