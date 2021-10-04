Türkiye Norveç maç bileti ne zaman çıkacak, nereden alınır? 8 Ekim Türkiye Norveç maçı bilet fiyatları…

Türkiye Norveç maçı için nefesler tutuldu. 8 Ekim akşamı Kadıköy'de oynanacak Türkiye Norveç maçı hakkında araştırmalar devam ederken, bilet fiyatları sorgulaması da başladı. Türkiye Norveç biletleri ne kadar, nasıl alınır? sorularına yanıt aranıyor. Millilerimiz, grup maçında Norveç'i sahasında konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak maçın biletleri genel satışa çıkıyor. Peki; Türkiye Norveç maçı bilet fiyatları ne kadar?

2022 Dünya Kupası elemelerinde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, G Grubu'nda 8 Ekim Cuma akşamı Norveç ile karşılaşacak. Türkiye Norveç maçının bilet fiyatları ve satışa çıkış tarihi belli oldu. Peki, Türkiye Norveç bilet fiyatı ne kadar? Türkiye Norveç biletleri ne zaman satışa çıkacak, biletler nasıl alınacak?

Türkiye Norveç maç bileti ne zaman çıkacak?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak maçın biletleri ilk olarak Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı. Biletlerin genel satışına da yoğun ilgi gösteriliyor.

Stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak Türkiye-Norveç karşılaşmasının genel bilet satışı ise yarın saat 14.00'te başlayacak.

Türkiye Norveç maç bileti ne kadar, nasıl alınır?

Biletler, www.passo.com.tr, Passo mobil uygulama ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Passolig Gişeleri'nden satın alınabilecek. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Türkiye-Norveç maçının bilet fiyatları 1. kategori için 100, 2. kategori için 35 ve 3. kategori için 15 lira olarak belirlendi.