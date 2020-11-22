Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı araştırmaya göre nüfusun yüzde 31.5'i obezite yüzde 34'ü ise aşırı kilo ile mücadele ediyor. Buna göre Türkiye'de aşırı kilolu veya obez vatandaşların sayısı nüfusun yüzde 65'ini oluşturuyor. Türkiye'de obezitenin en yüksek görüldüğü bölgeler yüzde 37.5 ile Batı Karadeniz ve yüzde 36.9 ile Orta Anadolu olurken en az görüldüğü bölge ise yüzde 24.2 ile Güneydoğu Anadolu.
- Haberler »
- Sağlık&Cinsellik Haberleri »
- Türkiye’nin yüzde 65’i obez!
Türkiye’nin yüzde 65’i obez!
22 Kasım 2020 Pazar - 8:14 | Son Güncelleme : 22 11 2020 - 8:14