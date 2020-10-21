Türkiye'nin yüzde 19'u kedi sahibi

Avrupa ülkelerinde kedi sahipliği oranları belli oldu. Verilere göre Türkiye’nin yüzde 19’unun kedi sahibi olduğu, en çok kedi sahipliği yapan ülkenin ise yüzde 47 ile Romanya olduğu belirtildi. Kedileri daha az sahiplenen ülkeler arasında ise Yunanistan ve İspanya’nın başı çektiği duyuruldu.

Ajans Press, sokak hayvanları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl sokak hayvanları ile alakalı basına 11 bin 937 haber yansıdığı tespit edildi.

Bu yıl çıkan haber adetlerine bakıldığında ise 11 bin 109 olduğu görüldü. Sadece minik patili dostlarımızla ilgili bu yıl çıkan haber sayısı da 17 bin 205 olarak kaydedildi.

Sokak hayvanlarına kötü muamele ve bunun üzerine yapılan tartışmalar ise medyada en çok haber olan başlıklar arasında yer edindi.

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa ülkelerinde kedi sahipliği oranı belli oldu. Verilere göre Türkiye’nin yüzde 19’unun kedisi olduğu saptanırken aynı oranla ona İsveç eşlik etti.

En çok kedi sahipliği yapan ülke ise yüzde 47 ile Romanya olurken, ikinci sırada yüzde 38 ile Letonya , üçüncü sırada yüzde 34 ile Macaristan dördüncü sırada ise yüzde 33 ile Slovenya ve Polonya , yüzde 32 ile Litvanya , yüzde 31 ile Fransa ve Avusturya, yüzde 27 ile Belçika, yüzde 26 ile de Danimarka olarak sıralandı.