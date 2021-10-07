Türkiye'nin yolları fiber optik ağıyla 'akıllanacak'

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, "Akıllı yollara yönelik, Karayolları Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'de 15 bin kilometre fiber optik kablo ağ döşemeyi planladık. Şu anda da yaklaşık 1.500 kilometreleri geçmiş durumdayız" dedi.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen ve dün kapılarını açan 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na katıldı.

Etkinlik kapsamında AA muhabirine açıklamada bulunan Uraloğlu, 1945 yılından bu yana gerçekleştirilen ve bu yıl 12’ncisi yapılacak olan Şura’nın 2021 temasının lojistik, mobilite ve dijitalleşme olarak belirlenmesinin Türkiye'nin 2023, 2035 ve 2053 vizyonu için önemli olduğunu söyledi.

Şura'nın ulusal ve uluslararası misafirler ve ulaştırma alanında faaliyetleriyle ön plana çıkan firmaların katılımıyla Türkiye’nin en önemli ulaştırma odaklı etkinliği olduğunu belirten Uraloğlu, istişare mantığıyla yapılacak etkinliğin faydalı sonuçlar doğurmasını beklediğini dile getirdi.

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) olarak bugün itibarıyla sorumluluklarında 3 bin 523 kilometre otoyol, 30 bin 974 kilometre devlet yolu ve 34 bin 136 kilometre il yolu olmak üzere toplam 68 bin 633 kilometre yol ağı bulunduğunu ifade ederek, bunun Türkiye haritasında yaklaşık 45 defa batıdan doğuya git-gele karşılık olduğunu kaydetti.

"Öncelikle aracın yolla haberleştiği, sonrasında aracın araçla haberleştiği sistemleri kurmaya çalışıyoruz"

Yolların her türlü hizmetin götürülmesi ve gelir dağılımının eşit sağlanmasına katkı sağladığını söyleyen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Yolların bir kapasitesi var, yani tanımlanmış kapasiteleri var. Bizim bu kapasiteyi tam kullanmamız lazım hem de arttırmamız lazım. Bunu da ancak akıllı yollarla yapabiliyoruz. Sadece kapasite değil esasında trafik güvenliğiyle ilgili bütün çalışmaları yine akıllı yollarla, akıllı ulaşım sistemleriyle yapabiliyoruz. Dolayısıyla buna biz yatırım yapıyoruz, geliştiriyoruz.

Türkiye'deki ilk akıllı ulaşım sistemleri yolu Boğaz Köprüsü'ndeki ücret toplama sistemleriyle başladı. Bugün sinyalizasyonla kavşakların yönetilmesinden tutun, meteorolojik istasyonlarla hava durumunun tahmin edip sürücülerin anlık olarak uyarılması, yine yollara yerleştirdiğimiz sensörlerle kar ve buz mücadelesinin takip edilmesini sağlıyoruz. Varmak istediğimiz nokta, akıllı ulaşım sistemlerindeki akıllı yolları öncelikle aracın yolla haberleştiği, sonrasında aracın araçla haberleştiği sistemleri kurmaya çalışıyoruz. Akıllı yollara yönelik de Karayolları Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'de 15 bin kilometre fiber optik kablo ağ döşemeyi planladık. Şu anda da yaklaşık 1.500 kilometreleri geçmiş durumdayız. Antalya 'da bir pilot uygulama yapacağız. Yine İstanbul 'da bir yolda, tamamen bir pilot uygulama yapacağız ve bunları da Türkiye geneline yaygınlaştıracağız."

Uraloğlu, yolların tamamının fiber optik ağıyla donatılmasının orta ve uzun vadede gerçekleştirebileceklerini belirterek, "2035 yılına kadar gerçekleştiririz diye düşünüyoruz ama muhtemelen oraya gidinceye kadar yeni şeyler çıkacak ve biz de hedeflerimizi revize edeceğiz. Yeni hedefler koyacağız." ifadelerini kullandı.