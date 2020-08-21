Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi kaç dolar ve kaç metreküp? Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacı ne kadar? (Türkiye doğalgaz tüketimi)

Karadeniz Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunun iddia edilmesinin ardından Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi merak edilmeye başlandı. Arama motorları üzerinden Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi kaç dolar, Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi kaç metreküp, Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacı ne kadar, gibi sorulara yanıt aranıyor.

Türkiye Karadeniz'de 800 milyar metreküp doğalgaz rezervleri bulduğunu söyleyerek, bunun ülkenin enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olabilecek bir keşif olduğunun iddia edilmesi sonrasında vatandaşlar Türkiye’nin yıllık doğalgaz tüketimi hakkında araştırma yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmasının ardından, Yabancı Ajansa konuştuğu iddia edilen bir yetkilinin, "Tuna-1 bloğundaki tahmini rezerv miktarı 800 milyar metreküp. Türkiye'nin yaklaşık 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor. Ancak yetkililer, üretime başlanmasının 7 ila 10 yıl alabileceğini kaydederek, yatırım maliyetlerinin ise 2 ila 3 milyar dolar arasında olacağı bilgisinin haber olmasının ardından Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi ne kadar?

TÜRKİYE YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ NE KADAR, KAÇ METREKÜP?

Türkiye’de doğal gaz tüketimi yıllara göre değişkenlik gösteriyor.

2019 doğal gaz tüketim miktarı:

46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.

2018 doğal gaz tüketim miktarı:

50 milyar metreküp.

2017 doğal gaz tüketim miktarı:

53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.

2016 doğal gaz tüketim miktarı:

49.5 milyar metreküp.

2015 doğal gaz tüketim miktarı:

47.9 milyar metreküp.

TÜRKİYE'NİN YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ KAÇ DOLAR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’nın Ocak 2020 raporuna göre; Türkiye, doğal gaz ithalatına yılda 12-13 milyar dolar ödüyor. Yıllık 45-50 milyar metreküp arasındaki tüketimin tamamına yakınının dışarıdan alan Türkiye’nin bu alandaki açığı, yıldan yıla artan enerji ihtiyacına bağlı olarak artıyor.

TÜRKİYE'DE DOĞALGAZ BULUNAN İLLER

Türkiye’de şu ana kadar yurt içinde kara bölgelerinde yürütülen çalışmalar sonucunda Adıyaman, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ’da irili ufaklı doğalgaz rezervlerine ulaştı. Ancak bu 7 ilde üretilen piyasaya sürülen doğalgaz miktarının toplamı geçen yıl 37,8 milyon metreküp oldu. Bu miktar Türkiye’nin yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 0,63’üne denk geliyor. Geri kalan yüzde 99,37’lik pay ise ithal ediliyor.