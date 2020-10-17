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Türkiye'nin yeni zırhlısı Tulpar göreve hazır

17 Ekim 2020 Cumartesi - 13:44 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 13:44

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen zırhlı muharebe aracı Tulpar, seri üretime hazır hale getirildi.


Türkiye'nin yeni zırhlısı Tulpar göreve hazır.  Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  ismini Manas Destanı'ndaki savaşçıları koruyan efsanevi kanatlı attan alan zırhlı  muharebe aracı Tulpar'ın, 21. yüzyılın gereksinimleri doğrultusunda, piyade ve  komando birliklerinin ihtiyaçları çerçevesinde tasarlandığını söyledi.
 
Tulpar'ın modern ve yeni nesil ana muharebe tanklarıyla görev  yapabilecek durumda olduğunu dile getiren Görgüç, aracın, özellikle NATO  ülkelerinde yürütülen ve benzeri araç programlarında yer alan zırhlı muharebe  araçlarıyla eşdeğer yetenek ve özellikler dikkate alınarak tasarlandığını  belirtti.  Aracın, kullanıcıların tek bir platformu farklı görevlerde  kullanabilme ihtiyacı doğrultusunda çok amaçlı ve modüler bir araç ailesi olarak  tasarlandığını anlatan Görgüç, Tulpar'ın ortak gövde yapısı kullanan hafif tank,  zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe, keşif, komuta kontrol, hava savunma,  bakım ve kurtarma ve havan aracı ile ambulansın yanı sıra diğer araç  konfigürasyonlarına sahip olduğunu ifade etti. Görgüç, "Farklı kullanıcıların farklı isteklerine cevap verebilen  araç, orta sınıf tank için de ideal bir platform. Tulpar'ın modüler yapısı, 7,62  milimetre ile 120 milimetre arasında insanlı veya insansız silah sistemleri,  havan ve hava savunma sistemlerinin entegre edilmesine olanak sağlıyor." dedi.
 
 "Türkiye'de sınıfında ilk"
 
 Serdar Görgüç, Tulpar'ın tasarım önceliğinin mayınlara, el yapımı  patlayıcılara, kimyasal ve  kinetik enerjili mühimmat ile KBRN tehditlerine karşı  koruma sağlamak olduğunu söyledi. Otokar'ın zırh ve mayın kiti çözümleri konusundaki tecrübesinin  optimum koruma çözümleri elde etmek için kullanıldığına işaret eden Görgüç, "NATO  STANAG 4569'a uygun olarak TULPAR araç tasarımının kara mayınlarına ve balistik  tehditlere karşı koruma sağladığı, yapısal bütünlük ve mürettebat bekası  açısından başarılı bir şekilde test ve kalifiye edildi." diye konuştu.
 
Test sürecine ilişkin de bilgiler veren Görgüç, şunları kaydetti:  "Tulpar'ın en sert iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında  testleri tamamlanmış, araç kalifiye olmuştur. Seri imalata hazır olan Tulpar  Zırhlı Muharebe Aracı'nın son olarak ağustos ayında Şereflikoçhisar’da atış  testleri başarıyla tamamlanmıştır. Tulpar, Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni nesil  benzer araçlardaki koruma, hareket kabiliyeti ve ateş gücü yeteneği sağlarken öne  çıkan bir özelliği de Türkiye'de bu sınıfta yerli ve milli olarak tasarlanmış,  test ve kalifiye edilmiş özgün ilk paletli zırhlı muharebe aracı olmasıdır."
  
"İhtiyaç giderek artıyor"
 
 Görgüç, Tulpar için dünyadaki mevcut ihtiyaç ve alımları takip  ettiklerini, aracın uluslararası tanıtımlarını yapmayı sürdürdüklerini bildirdi.  Bu tip araçlara ihtiyacın son zamanlarda giderek arttığına dikkati  çeken Görgüç, şöyle konuştu:  "Pasifik kıyısından Atlantik kıyısına hatta Güney Amerika'ya kadar  envanterinde benzer araçlar olan ülkelerde ömrünü tamamlamak üzere, yenilenmesi  gereken araçlar bulunuyor. Tulpar, tüm bu ülkelerin ihtiyacına hem teknik hem  yetenek hem de maliyet olarak cevap verebilecek özellikte. Savunma sanayi  alanındaki araç talepleri ve beraberinde gelen alım süreçleri uzun sürelere  yayılabiliyor. Global pazarlarda farklı ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek  şekilde geliştirilen Tulpar'ın testlerdeki performansı ve potansiyel kullanıcılar  tarafından gelen geri bildirimler ise oldukça memnun edici. Çalışmalarımıza devam  ediyoruz."
 

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Tulpar TSK zırhlı araç
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