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Türkiye'nin yeni gücü: 'Şimşek' füze... Yerle bir etti

24 Ekim 2021 Pazar - 21:22 | Son Güncelleme : 24 10 2021 - 21:22

TUSAŞ tarafından geliştirilen Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, hedeflerini vurabilir hale getirildi. Test atışını gerçekleştiren ŞİMŞEK hedefi tam isabet vurdu.


Yerli ve milli olarak üretilen Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi ŞİMŞEK gücüne güç katıyor.
 
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız 'ŞİMŞEK', artık vurmaya karar verdi" sözleriyle büyük gelişmeyi duyurdu.

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TUSAŞ Uçak Sistemi ŞİMŞEK
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