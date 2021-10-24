Türkiye'nin yeni gücü: 'Şimşek' füze... Yerle bir etti

Yerli ve milli olarak üretilen Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi ŞİMŞEK gücüne güç katıyor.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız 'ŞİMŞEK', artık vurmaya karar verdi" sözleriyle büyük gelişmeyi duyurdu.
Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız #ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) October 24, 2021
ŞİMŞEK, GPS güdümlü otonom uçarak, uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi. Mesafesini söylemiyormuş ??
Tebrikler Tusaş Tebrikler Roketsan ??
?? Üretim: @TUSAS_TR pic.twitter.com/LHdBkgrP0m