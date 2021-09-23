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Türkiye'nin yeni gücü ilk kez görücüye çıktı! Seri üretim geçiliyor

İlk kez TEKNOFEST'te sergilenen ve uçuş testlerinde sona gelinen Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin (DİHA) seri imalat ve teslimatlarının 2022 içerisinde yapılması hedefleniyor.

Türkiye'nin yeni gücü ilk kez görücüye çıktı! Seri üretim geçiliyor Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te görücüye çıkan Bayraktar DİHA, dikey iniş kalkış özelliğiyle dar alanda operasyon kabiliyeti sağlıyor.
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