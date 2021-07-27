Türkiye'nin yeni denizaltıları mavi derinliklere milli teknolojilerle inecek

Türkiye'nin mavi derinliklerdeki güvenliğini artıracak yeni nesil denizaltılar milli teknolojilerle donatılıyor. Yeni Tip Denizaltı Programı kapsamında birçok Türk savunma sanayisi ürünü ilk kez bir denizaltı platformunda kullanılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk savunma sanayisi şirketleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları için ThyssenKrupp Marine Systems ana yükleniciliğinde yürütülen Yeni Tip Denizaltı Programı'nda, mühendislik ve teknoloji birikimleriyle ürettikleri sistemlerle yerli katkıyı artırıyor.

Yeni Tip Denizaltı Programı'nda çok sayıda yerli firmanın ürünlerinin ilk kez bir denizaltı platformunda kullanılması savunma sanayisinde önemli bir dönüşüme kapı araladı. Bu proje ile üniversitelerin ve yetenekli alt yüklenicilerin desteği sayesinde ortaya çıkan yeni alan uzmanlıkları ve teknolojik altyapılar, Türk savunma sanayisi için güçlü temeller oluşturuyor.

Sualtı elektroniği ve akustiği konularında çalışmalar yürüten Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri (KoçSavunma) de Reis sınıfı 6 yeni denizaltı için ürettiği sistemleri üretim ve fabrika kabul testlerinin ardından teslim etti.

Torpido Karşı Tedbir Sistemi için Ağustos 2011'de ThyssenKrupp Marine Systems ile sözleşme imzalayan KoçSavunma, toplamda denizaltıların ileri teknolojilerle donatılmasını sağlayan 6 ayrı projede sorumluluk üstlendi.

KoçSavunma Yönetici Direktörü Hakan Öktem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Deniz Kuvvetlerinin ulusal ve uluslararası sulardaki yıldızı olmaya aday 6 yeni denizaltı ile Türkiye'nin dünya standartlarında savunma teknolojilerine kavuşacağını söyledi.

Program kapsamında mühendislik çalışmaları ve yenilikçi Ar-Ge çözümleri ile ülke savunmasına ve yerli savunma sanayisinin gelişimine katkı sağlamayı sürdürmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Öktem, "Tüm bu projeler kapsamında sorumluluğumuzda bulunan kullanıcı ve bakım eğitimlerini başarıyla gerçekleştirirken, yedek parça teslimatları dahil tüm yükümlülükleri zamanından önce yerine getirdik ve tüm proje süreçlerini yüzde 75'in üzerinde bir yerlilik oranıyla tamamladık." dedi.

Kritik savunma ve yaşam destek sistemleri

Öktem'in verdiği bilgilere göre, KoçSavunma, yeni tip denizaltılar için Torpido Karşı Tedbir Sistemi'nin de aralarında bulunduğu bir dizi kritik savunma ve yaşam destek sistemi geliştirdi.

Sonar Beacon Sistemi, bir denizaltının kaza ya da kırım anında ihtiyaç duyduğu en kritik sistemlerden birini oluşturuyor. Sistem, acil durumlarda sonar sinyalleri yayınlamaya başlıyor. Sinyaller denizaltının yerinin, çevredeki gemiler ve kurtarma gemileri tarafından hassas olarak tespit edilebilmesini sağlıyor. Sistem kullanılmadığında 5 yıl boyunca batarya değişimine ihtiyaç duymuyor. Denizaltının bir kırım anında sistem kendiliğinden çalışmaya başlıyor. Sonar Beacon Sistemi'nde kullanılan seramikten elektronik devrelerine her türlü bileşen yüksek yerlilik oranıyla yurt içinde geliştirildi.

Solunan Havayı İzleme Sistemi, her türlü operasyon durumunda kesintisiz olarak denizaltı atmosferindeki gazları kontrol ediyor. Denizaltının diğer sistemlerinden bağımsız ve otomatik çalışan sistem, gazların tehlikeli seviyeye gelmesi durumunda uyarı veriyor. Solunan Havayı İzleme Sistemi'nin, üstlendiği işlevler nedeniyle endüstri standartlarında ve yüksek güvenilirlikle çalışması gerekiyor. Bağımsız bir havalandırma yapısına sahip denizaltılarda görevli olan personelin sağlığı ve emniyeti için son derece hayati değeriyle öne çıkan bu sistem, Türkiye'de ilk kez ve yüksek yerli katkısıyla üretildi.

PC Network-Gemi Entegre Bilgi Sistemi, genel işletme ve ofis işlemlerinin farklı ağlara bağlı cihazlarla bir arada gerçekleştirebilmesini sağlıyor. Bu kapsamda, platform içinde bulunan ofisleri ve yaşam mahallerini de kapsayan kağıtsız ofis ortamı yaratıyor, gemilerde dolaşımda olan bilginin güvenliğini sağlıyor.

Modem Rack Projesi, denizaltılar için ciddi bir sorun olan dar alanda kritik cihazların yerleşimi, kullanımına yönelik geliştirilmiş ve ciddi uzmanlık gerektiren bir çözüm olarak önem kazanıyor.

- Milli denizaltıya hazırlık, ihracat için fırsatlar

KoçSavunma, Reis sınıfı denizaltılar için geliştirdiği çözümlerle Türk savunma sanayisinin gündeminde olan Milli Denizaltı (MİLDEN) Projesi'nde daha önemli roller için hazırlık yaptı.

Yeni tip denizaltıların deniz kabul testlerinde kullanılacak olan Sonar Fish sisteminin modernizasyonu için verilen teklifin ardından da sözleşme imzalanması bekleniyor.

Program kapsamında aldığı sorumluluklarla ana yüklenici ThyssenKrupp Marine Systems'in zorlu mali ve teknik denetim sürecinden geçen KoçSavunma, şirketin dünya çapındaki güvenilir tedarikçiler listesine girmeyi başardı.

Yeni nesil denizaltılarda kullanılan ileri teknoloji yaşamsal sistemlerin geliştirilmesine yönelik yeni sözleşmelerle güçlenen iş birliğinin küresel ölçekte genişleyerek Türkiye'nin savunma ihracatına da katkı sunması bekleniyor.