Kaç adet yangın söndürme uçağı var? Türkiye'nin güney hattı yangınlarla mücadele ediyor. Orman yangınlarıyla özellikle Manavgat’ta birçok yer küle döndü. Tarım Bakanı Bekir Pakedemirli Türkiye’de 13 ilde yangın çıktığını açıklamasının ardından yangın söndürme uçakları yeniden gündeme geldi. Peki, Türkiye’nin yangın söndürme uçakları kaç tane?

Türkiye’de kaç tane yangın söndürme uçağı var? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gün içinde yaptığı açıklamada ülke genelindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, "3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz." Dedi. Bu 3 uçağın Rusya'dan kiralanan uçaklar olduğu belirtiliyor.

Yangın söndürme uçakları kaç ton su alıyor?

Yangın söndürme uçaklarının kapasiteleri değişiklik gösterir. Türk Hava Kurumuna ait 1970'li yılların teknolojisine sahip CL-215 Amfibik uçağın su kapasitesi 4,5 tondur ve 1 saatte ortalama 2 defa su ikmali yapabilir.

Beriev Be-200 uçağı ise yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmış olup 12 ton su veya 72 yolcu kapasitesine sahiptir.

Yangın söndürme helikopterleri kaç ton su alıyor?

Uçaklara göre daha fazla su kaynağından yararlanan helikopterler ise, 1 saatte ortalama 8 defa su atarak toplam 20 ton suyu yangına müdahale kullanabilmektedir.

Orman Fakülteleri Derneğinin yayınladığı makalede ''Ülkemizde ve dünyada orman yangınlarıyla mücadelede çoğunlukla kullanılan K-32 ve Mi-8 cinsi yangın söndürme helikopterlerinin su taşıma kapasitesi 2,5 tondur. Bu helikopterler uçakların su ikmali yapabildiği su kaynaklarının yanında, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangına hassas bölgelerde her 5 km de bir tane olacak şekilde yapılan, 400 ila 1200 ton kapasitesi olan havuz ve göletlerden su ikmali yapabiliyor. Uçakların 1 saatte iki defa 4’er tondan 8 ton su ikmali yapabilmesine karşın helikopterler bir saatte ortalama 8 defa ve her seferinde 2,5 tondan 20 ton su ikmali yapabiliyor.'' ifadeleri yer almıştır.