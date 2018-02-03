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Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği aracına saldırı

AA |  03 Şubat 2018 Cumartesi - 20:05 | Son Güncelleme : 03 02 2018 - 20:05

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliğine ait park halindeki aracın camının, kimliği belirlenemeyen kişilerce kırıldığı belirtildi.


Büyükelçilikten yapılan açıklamada, gece yarısı Büyükelçiliğin önünde  park halindeki bir araca saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
 
Açıklamada ''Aracımızın yakınından sert bir cisimle arka camı  kırılmış. Saldırı İsveç Dışişleri Bakanlığına ve polise bildirildi. İnşallah  saldırganlar en kısa sürede ortaya çıkarılır.'' ifadeleri kullandı.
 
Öte yandan geçen hafta UETD İsveç teşkilatının başkent Stockholm’deki  binasına terör örgütü yandaşlarınca saldırı düzenlenmiş ve binanın duvarına terör  örgütlerinin isimleri yazılmıştı.
 

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