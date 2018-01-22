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Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosluğu'na saldırı

AA |  22 Ocak 2018 Pazartesi - 14:25 | Son Güncelleme : 22 01 2018 - 14:27

Salzburg Başkonsolosluğu yetkilileri, kimliği belirsiz kişilerin, dün gece başkonsolosluğun bahçe kapısı ile bina girişindeki camlarını kırdığını bildirdi.


Türkiye’nin Avusturya'nın Salzburg kentindeki başkonsolosluğuna kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. 
 
Salzburg Başkonsolosluğu yetkililerinin Anadolu Ajansı'na verdiği bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler, dün gece başkonsolosluğun bahçe kapısı ile bina  girişindeki camlarını kırdı.
 
Olayın polis tarafından araştırıldığı ifade eden yetkililer,  başkonsolosluk hizmetlerinde herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığı bilgisini  paylaştı.
 
Bu arada Salzburg polisi, basına yaptığı açıklamada çok sayıda  saldırganın Konsolosluğun bahçe kapısını kırdığı, binanın dışında yer alan  güvenlik kameralarının yanı sıra girişte bulunan camları tahrip ettiğini  belirtti. Saldırganların konsolosluk binasına giremediği aktarıldı.
 
Olay yerinde eğitimli köpeklerle patlayıcı madde araması yapan ve  herhangi bir tehdit unsuru bulunmadığını belirleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına  aldı.
 
Olayla ilgili soruşturma genişletilerek Salzburg Eyaleti Anayasayı  Koruma ve Terörle Mücadele Birimi tarafından sürdürülecek.

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