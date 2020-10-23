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Türkiye'nin S-400 hamlesi sonrası ABD açıkladı: İtiraz ediyoruz

AA |  23 Ekim 2020 Cuma - 22:23 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 22:23

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da teyit ettiği üzere Türkiye'nin 16 Ekim'de yaptığı S-400 hava savunma sisteminin testini en güçlü şekilde kınıyor." açıklamasını yaptı.


Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "Pozisyonumuz konusunda açık ve  tereddütsüz olduk, operasyonel bir S-400 sistemi, Türkiye'nin müttefik olarak ABD  ve NATO'ya olan bağlılığıyla örtüşmüyor." ifadelerini kullandı.
 
Türkiye'nin bu sistemleri almasına karşı çıktıklarını hatırlatan  Hoffman, "Güvenlik ilişkilerimiz için ciddi sorunlar teşkil etme riski taşıyan bu  testlere itiraz ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
 Hoffman, Türkiye'nin S-400 alımından dolayı F-35 programına  katılımının askıya alındığını hatırlatarak, "S-400 başka alanlardaki iş  birlikleri konusunda engel olmaya devam ediyor." açıklamasına yer verdi.
 

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