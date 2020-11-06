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Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik destek

06 Kasım 2020 Cuma - 17:42 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 17:42

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik veri desteği sağlayacak.


Türkiye'nin  Otomobili Girişim Grubu ile paylaşılacak meteorolojik veriler sayesinde  Türkiye'nin Otomobili'ni kullanacak sürücüye anlık gözlemler, tahmin, erken  uyarılar ve rota önerileri sunulacak. Meteorolojik verilerle aracın pil güç  tüketiminin optimize edilmesi sağlanacak ve doğru menzil hesaplamaya katkıda  bulunulacak
 
AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TBMM Plan ve Bütçe  Komisyonuna sunulan rapordan yaptığı derlemeye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü  ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu AŞ (TOGG) arasında, meteorolojik  verilerin elektronik ortamda karşılıklı paylaşılması amacıyla çalışma  başlatıldı. 
 
TOGG ile paylaşılacak meteorolojik veriler sayesinde sürücüye anlık  gözlemlerin gösterimi, tahmin, erken uyarılar ve rota önerileri sunulacak.
 
Meteorolojik veriler sayesinde aracın pil güç tüketiminin optimize  edilmesi sağlanacak ve doğru menzil hesaplamaya katkıda bulunulacak. TOGG  tarafından sağlanacak anlık sensör verilerinin de MGM'ye gerçek zamanlı  iletilmesi planlanıyor. Aracın silecek, hız, sıcaklık sensörlerinden alınacak  veriler, MGM tarafından hazırlanan anlık durum bilgilendirmeleri ile hava  tahmininde kullanılabilecek.
 
Söz konusu iş birliğine yönelik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında bir protokol imzalanacağı öğrenildi.
 
İstanbul Havalimanı'na rüzgar önlemi
 
MGM, ulaşım sektörüne yönelik faaliyetleri kapsamında İstanbul  Havalimanı'na Alçak Seviye Rüzgar Kırılım ve Uyarı Sistemi kuracak. Havacılık  sektöründe uçuş güvenliği açısından yaklaşma sahasında uçakların iniş ve  kalkışları esnasında karşılaştıkları alçak seviye rüzgar kırılması olarak ifade  edilen yatay, dikey ve düşey yönde meydana gelen ani rüzgar değişimleri önemli  risk oluşturuyor. Bu nedenle, uçuş güvenliğine katkı sağlanabilmesi için özel  uyarı sistemleri geliştirilerek havalimanlarına kuruluyor. Bu kapsamda, İstanbul  Havalimanı'na söz konusu uyarı sisteminin 2021 yılında kurulması planlanıyor.
 
Genel Müdürlük, denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan meteorolojik  bilgilerin sunulması amacıyla "Piri Reis Denizcilik İnternet Sayfası"nı da  hizmete alacak.
 
Denizler için rüzgar atlası
 
MGM tarafından denizlere ilişkin uzun dönemli dalga ve rüzgar verileri  kullanılarak, Dalga ve Rüzgar Atlası hazırlanması da planlanıyor. Bu atlas, liman  ve marina planlamasında, kıyı yapılarının tasarımında, deniz rüzgar enerjisi  türbinlerinin tasarımında ve denizlere ait iklimsel koşulların tanımlanmasında  kullanılacak.
 

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Türkiye'nin Otomobili meteorolojik destek veri
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