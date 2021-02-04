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Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
04 Şubat 2021 Perşembe - 10:03
| Son Güncelleme : 04 02 2021 - 10:03
Türkiye'nin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı
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