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Türkiye'nin nüfusu belli oldu

04 Şubat 2021 Perşembe - 10:03 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 10:03

Türkiye'nin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı


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