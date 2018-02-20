Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine 'beyaz toz' bulunan zarf gönderildi

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine, içinde beyaz toz bulunan bir zarf gönderildi. İlk belirlemelere göre zarfın içinde zararlı bir maddeye rastlanmadığı kaydedildi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine, içinde beyaz toz bulunan bir zarf gönderildiği bildirildi.

Başkentteki bazı büyükelçiliklere gönderilen ve içinde beyaz toz bulunan zarflardan Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine de gönderildi. İlk belirlemelere göre zarfın içinde zararlı bir maddeye rastlanmadığı kaydedildi.

Moskova Emniyet Müdürlüğünden bir süre önce yapılan açıklamada, Moskova'da bazı büyükelçiliklere içinde beyaz toz bulunan zarfların gönderildiği belirtilmişti.