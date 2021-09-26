Türkiye'nin 'Model Uydu Yarışması' sınırları aşıyor

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Anadolu Ajansı'nın paydaşı olduğu TEKNOFEST'te Model Uydu Yarışma sı ve şirketin faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ertok, TEKNOFEST paydaşı olarak ilk yıldan bu yana Model Uydu Yarışmasıyla etkinliğe katkı sağladıklarını ifade etti.

Dünyada uydu üretimi ve çeşitli görevlerin gerçekleştirilmesine yönelik model uydu yarışmaları yapıldığını anlatan Ertok, özellikle ABD 'de düzenlenen CanSat Model Uydu Yarışması için üniversite takımlarının kendilerine sponsorluk başvuruları yaptıklarını söyledi. Ertok, şöyle konuştu:

"Bu yarışmayı neden Türkiye'de yapmıyoruz diye düşündük. Türkiye'de yaparsak yurtdışına gidemeyen takımlarımız, öğrencilerimiz uydu ve uzay teknolojilerinde kendilerini geliştirirler dedik, bu şekilde yola çıktık. İlk yarışmada 8 takım yarışmıştı, 3 takımı uçurabilmiştik. Bu sene 130 takım başvuru yaptı, 66 takım uçuş öncesi son kontrol aşamasını geçti ve zaman kısıtlı olduğu için ilk 20'sini final uçuşlarına alabildik."

Yarışma kapsamında yaklaşık 500-750 gram ağırlığında uydular geliştirildiğini, bunların fırlatıldığını, iniş sırasında da yer istasyonuyla haberleşme, veri ve görüntü aktarımı, komutla çeşitli görevler icra edilmesini istediklerini belirten Ertok, ilginin her yıl arttığı yarışmanın bu yılki birincisinin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi takımı olduğunu bildirdi.

Ertok, "Arkadaşlar büyük bir özveriyle yaklaşık 8 ay boyunca tasarım aşamasından üretim, test ve uçuş amasına kadar bütün aşamaları takip ederek bir süreç ilerletiyorlar. Bu da mühendis olarak uzay alanında uydu üretimi aşamasında nelerin olduğunu bir mühendisin baştan sona görmesini sağlıyor." dedi.