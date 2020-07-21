Türkiye'nin Mısır planı! Eğer Libya'ya asker sokarlarsa...

Mısır Parlamentosu Temsilciler Meclisi Libya'ya asker gönderme tezkeresini kabul etti.
Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Mısır'ın almış olduğu karar Ankara tarafından dikkatle izlenirken, Mısır'ın Libya toprakları içerisindeki tüm hareketleri bundan böyle Türkiye tarafından daha yakın takibe alınacak.
Geçtiğimiz hafta Bingazi ve Tobruk bölgesinden 14 kabile lideri Mısır'ın darbeci lideri Sisi ile bir araya gelerek Mısır'ın Libya'ya asker göndermesi konusunda talepte bulunmuştu. Bu talep üzerine Sisi harekete geçeceklerini ifade etmişti. Bunun üzerine Mısır Savunma Bakanlığı ve Sisi'nin danışmanları Temsilciler Meclisi'ne asker gönderilmesi hususunda bir tezkere göndermişti. Tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.
ANKARA KARARI NASIL KARŞILIYOR?
Mısır'ın bu hamlesinin bölgedeki tansiyonu yükseltmesi bekleniyor.
Ankara'daki güvenlik kaynakları, Mısır'ın Libya sınırına yakın 2 noktada yaklaşık 2 ay önce asker konuşlandırdığını belirtiyor. Diğer bir ifadeyle Türkiye'nin Libya'ya askeri danışmanlar göndermesinin hemen sonrasında Mısır'ın da bölgede askeri hareketlilik içerisinde olduğu ifade ediliyor.
Mısır'ın kendi başına bölgede hareket edemeyeceğine vurgu yapan Libyalı diplomatik kaynaklar ise Fransa, BAE, Suudi Arabistan ve Rusya'nın Mısır'ı askeri olarak ülkeye çekmeye çalıştığını belirtiyor.