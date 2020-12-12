Türkiye'nin 'Mavi Vatan' haritası Google'da yayınlandı

Dünyaca ünlü arama motoru Google'da Mavi Vatan haritası yayınlandı. Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nin yürüttüğü çalışma ile Google'a eklenen Mavi Vatan haritası, 462 bin kilomotrelik deniz sınırlarımızı ihtiva ediyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi, geçen günlerde de Google tarafından boğazların isminin değiştirilmesine karşı bir kampanya başlatmış ve Google'un "Bosphorus" ve "Dardanelles" yaptığı isimleri "İstanbul" ve "Çanakkale" olarak değiştirmişti.