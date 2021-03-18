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Türkiye'nin maden sahalarında "drone" ile denetim dönemi başladı

AA |  18 Mart 2021 Perşembe - 16:39 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 16:39

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde çalışan harita mühendisleri, haritalama için özel tasarlanan drone yardımıyla Türkiye genelindeki maden sahalarını denetleyip 3 boyutlu modellenmesini sağlıyor.


Bakanlığa bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde görevli  harita mühendisleri, 2020 yılında 2 hafta süren drone eğitimi aldı. Böylece  mühendisler, 2021 itibarıyla maden sahalarındaki denetimin hızlı ve detaylı  şekilde yapılması amacıyla hava araçlarını kullanmaya başladı.
 
Mühendislerin kontrolündeki hava araçlarının, önceden belirlenen uçuş  planına göre çok sayıda koordinattan çektiği yüksek kalitede fotoğraflar  bilgisayar laboratuvarında çeşitli yerli ve yabancı yazılımlarla bir araya  getirilerek maden sahasının 3 boyutlu modeli oluşturuluyor.
 
Personelin maden sahasında yaptığı işin niteliğini artırıp daha  detaylı ve teknik bir analiz yapma imkanı sunan 3 boyutlu model aynı zamanda  alanın daha iyi tanınmasını sağlıyor.
 
"Drone teknolojisinin kullanılması bize büyük avantajlar getirecek"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine, bugüne  kadar ocak ölçümlerinin Elektronik Uzunluk Ölçer ve Hassas GPS cihazlarıyla  yapıldığını söyledi.
 
Fotogrametrik yöntemlerle artık bu ölçümleri daha detaylı ve daha kısa  bir sürede gerçekleştirebildiklerini anlatan Dönmez, şöyle konuştu:
"Haritacılık sektöründe yaygın olarak kullanılmaya başlanan bu  teknolojiyle maden sahalarımızın ölçüm işlemlerini daha kısa sürede  tamamlayacağız. Bilhassa büyük ölçekteki ocak alanlarının ölçümünde zaman ve iş  gücü tasarrufu sağlayacağız. Coğrafi olarak ölçülmesi ve ulaşılması güç olan  bölgelerde drone teknolojisinin kullanılması bize büyük avantajlar getirecek.  Üretim faaliyetlerinin devam ettiği sahalarda drone kullanılarak ölçüm  işlemlerinin yapılması iş sağlığı ve güvenliği bakımından da büyük önem arz  ediyor. Ayrıca, bu teknolojiyle ocak sahalarından elde edeceğimiz anlık  fotogrametrik görüntüler, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün veri arşivine  de önemli katkı sağlayacak."
 
"Drone teknolojisini en üst seviyede kullanıyoruz"
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Halit Durceylan  ise Bakanlığın politikası kapsamında teknolojiye entegre olmak için drone  teknolojisini kullanmaya başladıklarını bildirdi.
 
Söz konusu politika kapsamda Bakanlık bünyesine kattıkları hava  araçları sayesinde maden sahalarının havadan denetimlerini gerçekleştirdiklerini  aktaran Durceylan, "Hem yazılım hem de donanım anlamında drone teknolojisini en  üst seviyede kullanıyoruz. Denetimini hızlı şekilde yapılabilmesini anlamında  ciddi bir ilerleye kaydediyoruz. Tüm maden sahalarının denetimini drone  yardımıyla yapmayı planlıyoruz. Yazılım ekibimiz de drone yardımıyla alınan  verileri özel bir yazılımla işliyor. Bu da bize avantaj sağlıyor." bilgisini  paylaştı.
 
Durceylan, verilerin anlık aktarımını sağlayacaklarına değinerek,  böylece Bakanlık veya Genel Müdürlükten de anlık olarak kontrol ve denetimin  yapılmasını istediklerini dile getirdi.
 
Ruhsat Denetleme Dairesi Başkanı Hasan Hüseyin Irgat, elektronik  madenciliğe geçişin gereklilik olduğunu vurguladı.
 
Sahada denetimlerini gerçekleştirip bilgileri hızlıca göndermeleri  için mühendislere tablet verdiklerini ifade eden Irgat, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tutanağın imzalanmasını kadar geçen süredeki bütün işlemler özel  tasarlanmış tabletler sayesinde yapılıyor. Sahaların ölçümü de drone aracılığıyla  yapılıyor. Sahaların denetimini drone yardımıyla en güzel şekilde yapıp anında  Genel Müdürlüğümüzü ve Bakanlığımızı bilgilendireceğiz. Drone sayesinde maden  sahasında yapılan hassas ölçümleri ruhsat sahibinin beyanlarıyla eşleştiriyoruz.  Bu doğrultuda ortaya çıkan sonuçlara göre mali denetimler de sağlanıyor. Kademe  yüksekliklerinin ölçümlerine kadar drone yapıyor. Böylece sahanın işletme  güvenliğine uygunluğu da belirleniyor."
 
"Emek yoğun çalışmayı azaltıp ortaya çıkan ürünün niteliğini  artırmayı amaçlıyoruz"
Özel Alanlar ve Harita Dairesi Başkanı Muhammet İbrahim Kaya ise drone  yardımıyla personelin maden sahasında yaptığı işin niteliğini artırıp daha  detaylı ve teknik bir analiz imkanına kavuşturmayı amaçladıklarını belirtti.
 
Yerli ve yabancı drone teknolojisiyle sahada yapılan ölçümleri 3  boyutlu modeller haline getirdiklerini bildiren Kaya, şunları kaydetti:
"16 harita mühendisimize 2 hafta süren drone eğitimi verdirdik. Her  harita mühendisimiz arazilerde kendi çabasıyla 3 boyutlu modelleme yapabilecek  hale geldi. Dronelar maden sahalarında daha önceden belirlenen uçuş planına göre  çok sayıda koordinatlı yüksek kalitede fotoğrafı çekip bünyesine kaydediyor. Bu  fotoğrafları merkezimizdeki bilgisayar laboratuvarımızda yerli ve yabancı  yazılımlar sayesinde bir haritaya dönüştürüyoruz. 3 boyutlu model üzerinden  oluşturulan harita üzerinde yapılması gereken analizler yapılıyor. Madencilikte  kullanılan bütün analizleri bu harita sayesinde yapabiliyorsunuz. Sahaya hiç  çıkmamış yöneticinin araziyi yakından tanıyabilmesi olanağını sağlıyoruz. Emek  yoğun çalışmayı azaltıp ortaya çıkan ürünün niteliğini artırmayı amaçlıyoruz."
 

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