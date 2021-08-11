Türkiye'nin limon ihracatı 7 ayda yüzde 59 arttı

Türkiye'den ocak-temmuz döneminde gerçekleştirilen limon ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 147 milyon 964 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden yaptığı derlemeye göre, turunçgilde bu yılın ocak-temmuz döneminde 734 bin 791 ton ihracat geçekleştirildi. Bu dönemde elde edilen 382 milyon dolar lık gelire en fazla katkıyı limon sağladı.

Ocak-temmuz döneminde 286 bin 855 ton limon ihracatı karşılığında 147 milyon 964 bin dolar döviz girdisi elde edildi.

Limon ihracatı, geçen yılın ocak-temmuz dönemine göre miktarda yüzde 91, değerde ise yüzde 59 artış gösterdi.

Limondaki ihracat artışı hem üreticiyi hem de ihracatçıyı sevindirdi.

İhracatta limonu 141 milyon 982 bin dolarla mandalina, 51 milyon 229 bin dolarla greyfurt, 40 milyon 827 bin dolarla portakal takip etti.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, limonun turunçgil ihracatına önemli katkı sunduğunu söyledi.

Ocak-temmuzdaki limon ihracatının sevindirici olduğunu aktaran Kaçmaz, şöyle devam etti:

"Geçen yıl salgından dolayı ülkemizdeki iç tüketimi karşılamak adına limon ihracatına özel izin getirilmişti. Bu nedenle yeteri kadar ihracat gerçekleşmemişti. Bu yıl hiçbir kısıtlama olmadığı için bu artış gerçekleşmiştir. Diğer taraftan ihracat yaptığımız ülkelerde kısıtlamalar kalkmış, tüketim yerlerinin açılması dolayısıyla da limona olan talep artmıştır."

Turunçgilde yeni sezonun ağustos ayının sonlarına doğru başlayacağını ifade eden Kaçmaz, sezondan beklentilerinin oldukça yüksek olduğunu bildirdi.