Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar!

Türkiye'de son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.



Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 3 oldu.



Son 24 saatte 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi.



Toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185, vefat sayısı 32 bin 667, ağır hasta sayısı 2 bin 477 oldu.



- "Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdıklarını vurgulayarak, "Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun." ifadelerini kullandı.



- Diyanetten teravih namazı kararı



Ana teması "Şifa Ayı Ramazan" olan 2021 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil, evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz." bilgisini verdi.



- THY uçuş ekiplerine, Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı



Türk Hava Yolları'nda (THY) görev yapan pilot, kabin memuru ve yükleme uzmanları (load master), Kovid-19 aşısı olmaya başladı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, aktif uçuş görevinde bulunan 16 bin 256 personelin, Sağlık Bakanlığının aşı sistemine bildirildiği aktarıldı.



- Ülkelerine dönemeyen yabancı öğrencilere destek



Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, salgın nedeniyle öğrenim gördükleri Edirne'den ülkelerine dönemeyen 253 yabancı öğrenciye 430 bin liralık yardım ulaştırdıklarını açıkladı.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve tedavi sürecine evinde devam edildiği bildirildi.



Ağrı Valisi Osman Varol, Doğubayazıt ilçesinde dinamik denetim modeli kapsamında iş yerlerini denetledi.



Erzurum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş ve üzeri vatandaşların hafta içi 10.00-14.00 saatleri, 20 yaş altı gençler ve çocukların hafta içi 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerini kararlaştırdı.