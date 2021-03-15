15 Mart koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
15 Mart 2021 Pazartesi - 20:29 | Son Güncelleme : 15 03 2021 - 20:48
Türkiye'nin koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1425 oldu, 15 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 716 bin 969'a yükseldi.