01 Kasım 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.537 0.98 EURO 11,0140 -0.90
USD 9,5140 -0.79 ALTIN 547,560 -0.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türkiye'nin ilk YHT ana bakım atölyesi

ANKARA (AA)  |  01 Kasım 2021 Pazartesi - 15:54 | Son Güncelleme : 01 11 2021 - 15:54

Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın sayılı tesislerinden olan ve 2017'de hizmete açılan Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi'nde, tren setlerinin bakımları uluslararası standartlar dikkate alınarak özenle yapılıyor.


Türkiye'de yüksek hızlı trenler (YHT) 2009 yılından beri hizmet  veriyor. Bu trenlerin bakımları ise 4 yıldır Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi'nde  gerçekleştiriliyor. Ana Bakım Atölyesi, kapılarını AA ekibine açtı.
 
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük, ülkenin YHT teknolojisi  ve konforuyla tanışmasının 2009'da Ankara-Eskişehir YHT Hattı'nın işletmeye  açılmasıyla başladığını, daha sonra bu hattı Ankara-Konya, Ankara-İstanbul,  Konya-İstanbul hatlarının takip ettiğini söyledi.
 
Bugün itibarıyla 4 güzergahta YHT'lerle hizmet verildiğini belirten  Pezük, "Yaptığımız ve işletmeye aldığımız hızlı tren hatlarıyla dünyanın 8'inci,  Avrupa'nın 6'ncı hızlı tren işletmecisi olduk. YHT hatlarımızla bağlantılı tren  ve otobüs seferleriyle kombine taşımacılık yaparak, ülke nüfusumuzun yüzde 40'ına  YHT konforuyla hizmet veriyoruz." dedi.
 
Pezük, 12 bin 803 kilometrelik demir yolu ağının 1213 kilometresinde  YHT işletmeciliği yapıldığını, 3 bin 500 kilometrelik YHT hattı yapım  çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.
 
YHT taşımacılığını saatte 250 ve 300 kilometre hızlara sahip 31 YHT  setiyle sürdürdüklerini dile getiren Pezük, bu setlerin en son teknoloji ve  standartlara sahip olduğunu, güvenli şekilde hizmet sunduğunu ifade etti.
 
Pezük, emniyet ve dijitalleşmenin öncelikli kurumsal politikaları  arasında yer aldığını ve işletmecilik anlayışının ana omurgasını oluşturduğunu  söyledi.
 
Yeni dünya teknolojisi YHT setleri ve akıllı sistemler sayesinde  trenlerin rutin bakımlarının seyir esnasında belirlenerek bakım merkezine  bildirildiğini anlatan Pezük, böylece planlama ve iş bitirmede kurumun hız  kazandığını dile getirdi.
 
"Bakımlar son teknoloji ve iş gücüyle donatılan özel tesislerde  yapılıyor"
Dünyadaki son teknoloji YHT setlerinin bakım ve revizyon çalışmalarını  da özel olarak tasarlanan son teknoloji ve iş gücüyle donatılan tesislerde  yaptıklarını belirten Pezük, şöyle konuştu:
"Tamamen son teknolojiye sahip Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi, 330  bin metrekare açık, 55 bin metrekare kapalı alana sahip. Burada aynı anda 42 YHT  setinin bakım çalışmaları düzenli şekilde yapılabiliyor. YHT setlerinin periyodik  ve servis öncesi-sonrası bakımları ile ağır bakımları, araç üreticisi firma  tarafından belirlenen zaman ve kilometre değerleri kapsamında uluslararası  standartlar dikkate alınarak özenle yapılıyor. Ayrıca her servis öncesinde  temizlik ve yolcularımızın ihtiyacı olan tüm ikmalleri ile setlerin dezenfeksiyon  işlemlerini yine bu tesisimizde gerçekleştiriyoruz."
 
Pezük, tesiste görevli teknisyen ve mühendislerin saatte 250 kilometre  ve üzeri hızlardaki tren setlerinde çalışma yapabilme sertifikasına sahip  olduğuna dikkati çekerek, bu sayede mesleki yeterlilik ve yetkinliğin  sağlandığını ifade etti.
 
"Ülkemizin ilk ve Avrupa'nın sayılı tesisleri arasında yer alan son  teknoloji ekipmanlarla donatılmış Etimesgut YHT Ana Bakım Tesisimiz çevre ve  insan duyarlılığı dikkate alınarak tasarlanmış, tesis ve ofisler engelli  erişimine uygun olarak imal edilmiştir." diyen Pezük, bakım kompleksinin malzeme  deposunun tam otomatik olarak hizmet verdiğini, yedek parçaların depolanmasının  ihtiyaç halinde temini ve bilgisayar kontrollünün robotik ekipmanlar vasıtasıyla  hızlı ve güvenli şekilde yapıldığını anlattı.
 
Pezük, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü olarak Ulaştırma ve Altyapı  Bakanlığının da desteğiyle YHT taşımacılığını ülkenin her tarafına yayarak, halka  hızlı, konforlu, güvenli ve ekonomik ulaşım sunmak için çalıştıklarını dile  getirdi.
 
YHT setlerinin 12'sinin 411, 19'unun ise 482 yolcu kapasitesine sahip  olduğu bilgisini veren Pezük, bu setlerle günlük 40 sefer yapıldığını, 20 bin  kilometre yol kat edilerek 18 bin kişilik yolcu kapasitesi sağlandığını söyledi.
 
"Tesisimiz YHT bakımları için özel olarak dizayn edildi"
Etimesgut YHT Ana Bakım Atölye Müdürü Onur Şengün de YHT  işletmeciliğini dünyanın en iyi setleriyle saatte 250 kilometre hızla  yaptıklarını ifade etti. Şengün, "Bu setlerimizin bakımlarını da yine dünyanın en  yeni teknolojisine sahip ve YHT bakımları için özel olarak dizayn edilen  Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi'nde gerçekleştiriyoruz. Bakım, test ve park yolu  olarak kullanılan 36 kilometre uzunluğunda demir yolu hattına sahip tesiste  setlerin saatte 40 kilometre hıza kadar olan dinamik testleri yapılabildiği gibi  yerli üretimi yapılan demir yolu araçlarının da dinamik testleri  gerçekleştirilebilmektedir. Yerli bir firmamızın üreterek Avrupa ülkesine sattığı  demir yolu araçlarının dinamik testleri tesisimizde yapılmıştır." dedi.
 
Tesiste çalışan personelin 10 yılı aşkın YHT işletmecisi ve bakımcısı  olma tecrübesi taşıdığını vurgulayan Şengün, bu sayede YHT setlerinde 50'ye yakın  modifikasyon yapılarak yerlileştirme ve millileşme adına adımlar atıldığını  söyledi. Şengün, tesisteki YHT simülatörü sayesinde YHT Makinistliği Kursu ile  aileye katılacak personelin dijital ortamda eğitimlerini tamamladıklarını ve  tecrübe sürüşlerine başladıklarını dile getirdi.
 
Onur Şengün, Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi'nde 51 mühendis, 307  teknisyen ve 132 destek personeli olmak üzere 490 çalışanla 24 saat vardiya  esasına göre hizmet verildiğini belirtti.
 
"Atölyede setler ertesi günkü sefere hazır hale getiriliyor"
Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi Başteknisyeni Feridun Cengiz Akkan da  YHT'lerin hizmet vermeye başladığı 2009'dan bu yana bakımlarıyla ilgilendiğini,  Ana Bakım Atölyesi'nin 2017'de hizmete açılmasıyla bu tesiste çalışmaya  başladığını kaydetti.
 
Setlerin 12'sinin KAF, 19'unun ise Siemens marka olduğu bilgisini  veren Akkan, bunların günlük olarak 8'inin Ankara-İstanbul, 5'inin Ankara-Konya,  4'ünün Konya-İstanbul, 3'ünün de Ankara-Eskişehir hattında karşılıklı sefer  yaptığını bildirdi.
 
Akkan, gün sonunda seferler bitince YHT'lerden bazılarının bölgelerde  kaldığını, bazılarının da Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi'ne getirildiğini  belirterek, "Atölyeye gelen setler, her türlü mekanik, periyodik, günlük ve  haftalık, dış, çatı bakımları yapılıp, ertesi günkü sefere hazır hale  getiriliyor." dedi.
 

ETİKETLER

YHT tesis YHT Ana Bakım Atölyesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.