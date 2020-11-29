Türkiye'nin ilk m RNA koronavirüs aşısı! BioNTech ve Moderna'yı…

BioNTech ve Moderna firmalarının geliştirdiği aşıyla aynı özelliği taşıyan aşının gelecek yıl yaz aylarında insanların kullanımına sunulacağını söyleyen aşı projesi yürütücüsü Doç. Dr. Nadir Koçak, "Türkiye’de ilk m RNA çalışmasını biz yapıyoruz. Bu konu üzerinde yoğunlaştık. Türkiye’nin m RNA teknolojisiyle geliştirilmiş ilk aşısı oldu. Şu anda hayvan çalışmaları aşamasına geçmiş bulunmaktayız" dedi.