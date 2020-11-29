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Türkiye'nin ilk m RNA koronavirüs aşısı! BioNTech ve Moderna'yı…
Türkiye'de ilk defa m RNA temelli yani genetik teknolojiyi kullanarak geliştirilen koronavirüs aşısı Selçuk Üniversitesi Tıbbi Genetik Bölümü’nde geliştiriliyor. Haziran ayında başlanılan aşı çalışmaları, hayvan deneyleri aşamasına geldi.
BioNTech ve Moderna firmalarının geliştirdiği aşıyla aynı özelliği taşıyan aşının gelecek yıl yaz aylarında insanların kullanımına sunulacağını söyleyen aşı projesi yürütücüsü Doç. Dr. Nadir Koçak, "Türkiye’de ilk m RNA çalışmasını biz yapıyoruz. Bu konu üzerinde yoğunlaştık. Türkiye’nin m RNA teknolojisiyle geliştirilmiş ilk aşısı oldu. Şu anda hayvan çalışmaları aşamasına geçmiş bulunmaktayız" dedi.