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Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi törenle açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli mesajlar

AA |  26 Aralık 2020 Cumartesi - 14:39 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 16:48

Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle açıldı.

Erdoğan, "Maden Tetkik Kurumu bizim dönemimizde 70 yılda yapılan sondajın iki buçuk katı iş ortaya çıkarıldı. 2.5 yılda 4.4 milyon metre sondaj gerçekleştirilerek tarihi rekor kırıldı. Özellikle bilhassa ülkemizin en stratejik yer altı kaynaklarından bor madenine önem veriyoruz." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük ve güçlü  Türkiye davamızla aramıza hiç kimsenin, hiçbir doğrudan ve dolaylı engelin  girmesine müsaade etmeyeceğiz. Aziz milletimizin desteği ve duasıyla 18 yıldır  aralıksız sürdürdüğümüz hizmet mücadelemizi önümüzdeki dönemde de devam  ettireceğiz." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, videokonferans yöntemiyle katıldığı  Eskişehir'deki Etimaden Lityum Karbonat Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde, açılışı  yapılan tesisinin şehre, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.
 
Türkiye olarak bir taraftan yeni tip koronavirüs ile mücadeleyi  kararlı şekilde yürütürken yatırımı, üretimi, ticareti de kesinlikle ihmal  etmediklerini belirten Erdoğan, bu tesislerin ne kadar önemli olduğuna vurgu  yaptı.
 
Dünyanın pek çok ülkesinde ekonomiler durma noktasına gelmişken her  gün yeni bir tesisi, yeni bir eseri ülkeye kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını  dile getiren Erdoğan, sadece aralıkta ulaşımdan, kültür ve sanata, tarımdan  savunma sanayisine birçok yatırımın açılışlarını gerçekleştirdiklerine dikkati  çekti.
 
 
"Gereksiz polemiklere girmeden hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz"
Kovid-19 salgınının ülke gündemini esir almasına, ülkeye yönelik çifte  standartların kendilerini engellemesine izin vermediklerini ifade eden Erdoğan,  şöyle konuştu:
"Kuşkusuz zor günler, aynı zamanda eleme, elenme, ayrışma günleridir.  Bugünler milletimizin gerçek dostlarıyla sahtelerinin, ikbal peşinde koşanlarla  istikbal peşinde koşanların, siyaseti milleti için yapanlarla şahsi emelleri için  yapanların tefrik edildiği zamanlardır. Bu süreçte herkes kimin ne olduğunu, kime  hizmet ettiğini, hangi saiklerle hareket ettiğini tartma fırsatı buluyor. Biz  kısır gündemlerin peşine düşmeden, gereksiz polemiklere girmeden hizmet  yolculuğumuza devam ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye davamızla aramıza hiç  kimsenin, hiçbir doğrudan ve dolaylı engelin girmesine müsaade etmeyeceğiz. Aziz  milletimizin desteği ve duasıyla 18 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz hizmet  mücadelemizi önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz."
 
"Doğalgazda dışarıya bağlılığı ciddi oranda azaltmayı hedefliyoruz"
Bu sene özellikle enerji alanında müjdelerle dolu bereketli bir yıl  yaşadıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
"Akdeniz'de ve Karadeniz'de yaptığımız sondajların sayısı 9'u  bulmuştur. Hep söylediğimiz gibi 'her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.'  Bunun için önce dünyanın en önemli sondaj ve sismik araştırma filolarından birini  ülkemize kazandırdık. Ardından çalışmalara başladık ve hamdolsun nihayet ilk  neticeye ulaştık. Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusundaki keşfettiğimiz 405 milyar  metreküplük doğalgaz rezervi ülkemiz için bir kırılma noktası olmuştur. Bu keşif  etrafı enerji kaynaklarıyla çevrili ülkemizin gerçek potansiyelini ortaya  koymuştur. Devamının da geleceğine inandığımız bu keşiflerle inşallah ülkemizin  doğalgazda dışarıya bağlılığını ciddi oranda azaltmayı hedefliyoruz.  Vatandaşımıza daha uygun fiyatlarla doğalgaz sunmanın yanında buradan  sağlayacağımız döviz tasarrufuyla cari açık meselesinde de önemli bir avantaj  elde edeceğiz.
 
Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil, ülkemizin sahip olduğu diğer  tabii ve yer altı zenginliklerini de ekonomimize kazandırmaya çalışıyoruz. Bizden  önce yıllarca ihmal edilmiş bu stratejik alanda Türkiye'nin gerçek potansiyelini  gün yüzüne çıkarmak için yoğun çaba içerisindeyiz. Bu çerçevede kurumlarımızın  etkinliğini ve kapasitemizi arttırıyoruz. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü  kurulduğu 1935'den 2003 yılına kadar yaklaşık 70 senede yalnızca 3 milyon  metrelik sondaj yapmıştı. Aynı kurum 2003 yılından bu yana yaklaşık 7,5 milyon  metrelik sondaj gerçekleştirdi. Yani bizim dönemimizde 70 yılda yapılan sondajın  yaklaşık 2,5 katı iş ortaya çıkartıldı."
 
2017 yılında 2 uçakla havadan jeofizik çalışmalarını başlatarak kısa  sürede 920 bin kilometrekarelik alanı taradıklarını aktaran Erdoğan, bunu da  karadan yapılan eski yöntemlere göre 100 kat daha hızlı ve 29 kat daha ucuz bir  maliyetle gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.
 
Yeraltı kaynaklarından da azami derecede istifade etmeye  çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:
"Özellikle bilhassa ülkemizin en stratejik yeraltı kaynaklarından olan  bor madenine özel önem veriyoruz. Bugün nükleer uygulamalardan plastiğe,  yakıtlardan elektroniğe, nano teknolojilerden otomotiv ve enerji sektörüne kadar  hemen her alanda bor madeninden istifade ediliyor. Bu durum üretimimize de  yansıdı. Mesela, 2002'de 436 bin ton olan rafine bor ürünleri üretimimiz, bu yıl  aralık ayı itibarıyla yaklaşık 1,6 milyon tonu buldu. Bor ürünleri ihracatımız,  2002 yılında 186 milyon dolar iken, salgına rağmen bu rakam 2020'de aralık ayı  itibarıyla 610 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde Rafine Bor Ürünleri Kurulu  kapasitemizi de 730 bin tondan 2 milyon 753 bin tona yükselttik. İnşallah  önümüzdeki dönemde ileri teknoloji ürünleri başta olmak üzere bor minerallerinin  kullanım yelpazesini daha da genişletmeyi planlıyoruz. Açılışını yaptığımız bu  tesis, bu çabalarımızın en son örneğini teşkil ediyor."
 
"Tüm mobil cihazların bataryalarında bu lityum kullanılacaktır"
Türkiye'nin, dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olduğunu  kaydeden Erdoğan, ülkede Balıkesir Bigadiç, Kütahya Emet ve Eskişehir Kırka'da  bulunan bor yataklarının belli oranlarda lityum da içerdiğini söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, lityumun üretiminin geleneksel üretim  teknolojileriyle ekonomik olmadığından bugüne kadar değerlendirilmediğini  belirterek, şöyle devam etti:
"ETİ Maden, 3 yıldır yürüttüğü araştırma geliştirme çalışmasıyla bor  üretimini, özellikle bu arada ortaya çıkan sıvı atığın içerisindeki lityumu geri  kazanma noktasında yeni bir teknoloji geliştirdi. Böylece atıklardaki bor ve  lityum alınarak lityum karbonat ve satılabilir bor ürünlerinin üretimi  gerçekleştirildi. Tesisimizin tam kapasite devreye girmesiyle halihazırda  tamamını ithal ettiğimiz lityum ihtiyacımızın inşallah yarıdan fazlasını  karşılamış olacağız. Yerli lityum üretimi, yüksek teknoloji gerektiren  ürünlerdeki yerlilik oranının da artmasını sağlayacaktır. TOGG otomobilinin  pillerinde kullanılacak lityumu da yine buradan temin etmeyi planlıyoruz.  Elektrikli otomobillerin yanında akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü  bilgisayarlar, elektrikli aletler dahil olmak üzere tüm mobil cihazların  bataryalarında da bu lityum kullanılacaktır. Ayrıca tesisten temiz su elde ederek  yeni su kaynaklarına olan ihtiyacı da azaltacağız. Yaptığımız yatırım sayesinde  geri dönüşüm odaklı, insan ve çevre sağlığına duyarlı bir üretim modeliyle 440  bin metreküplük sıvı atığın yüzde 90'ını tekrar kazanmayı hedefliyoruz."
 
Türkiye'nin yeraltı kaynaklarından uzun yıllar boyunca yeterince  istifade edememesinin sebebinin, bu yönde attığı adımların sabote edilmesi  olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizin ekonomik, siyasi, askeri bakımdan  güçlenmesini istemeyenler kimi zaman içerdeki piyonlarını kimi zaman da  uluslararası yapıları kullanarak birçok projemizi daha başlangıç aşamasında akim  bırakmıştır. Nükleer enerjiden hidroelektrik santrallerine, maden arama ve  işletme faaliyetlerinden diğer yatırımlarımıza kadar ülkemizin potansiyelini  harekete geçiren hemen her çaba organize bir saldırıya uğramaktadır." diye  konuştu.
 
"Enerji projelerimizin çevreci maskesi takmış vandallarca  engellenmesine müsaade etmeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 18 yılda enerjide dışa bağımlılığı  azaltacak projelerin tamamında bu tür provokasyonlara ve engelleme girişimlerine  maruz kaldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
 
"Bu olaylarda özellikle marjinal sol örgütler tarafından insanımızın  çevre hissiyatının istismar edildiğini gördük. Bölücü örgütün ekolojik terörüne  ses çıkarmayanlar Türk ekonomisine ve çevreye çok büyük katkı sunacak temiz  enerji projelerimizi hedef aldı. Terör örgütünün eli kanlı militanlarını 'Yere  izmarit dahi atmıyorlar.' diyerek şirin göstermeye kalkanlar, hidroelektrik  santrallerimizi kötülemeye çalıştı. Batılı ülkelerin enerji ihtiyacını karşılamak  için yıllardır kullandığı teknolojiler söz konusu Türkiye olunca hemen çevre  düşmanı ilan edildi. Burada meselenin asla çevre ve ağaç olmadığını, asıl gayenin  Türkiye'nin enerji yatırımlarının baltalanması olduğunu biliyoruz. Doğa, çevre ve  yeşil gibi insanlığın ortak kavramlarının arkası karanlık birçok marjinalin  operasyon aparatı haline getirilmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Türkiye'nin  ve 83 milyonun tamamının faydasına olan enerji projelerimizin çevreci maskesi  takmış vandallarca engellenmesine müsaade etmeyeceğiz."
 
Erdoğan, gelecek dönemde hem yeni yatırımlarla Türkiye'nin enerji ve  hammadde bağımlılığını azaltacak hem de bu konunun gelecek için taşıdığı önemi  millete çok daha iyi anlatacaklarını, vakitli ve etkili bilgilendirme  çalışmalarıyla marjinallerin insanların zihnini bulandırmasına fırsat  vermeyeceklerini belirtti.
 
ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi'nin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan,  bu eseri Eskişehir'e ve ülkeye kazandıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,  Bakan Fatih Dönmez ve ekibi ile ETİ Maden İşletmesini tebrik etti, eserin  inşaasına katkı veren işçisinden mühendisine herkese teşekkür etti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından tören alanında  bulunanlar tesisin açılış kurdelesini kesti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Dünyada bir  ilk
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yüzde  yüz yerli Ar-Ge ile rafine bor üretimi esnasında ortaya çıkan sıvı atıklardan  lityum üreteceğiz. Bu yöntemle lityum üretimi Eti Maden'e özgü ve dünyada bir  ilk." dedi. 
 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı  yöntemiyle katıldığı ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşan  Dönmez, Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınının gölgesinde bir yılın geride kaldığını hatırlattı.
 
Zorlu bir süreçten geçildiğini ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:
"Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye sizin liderliğinizle bu süreçte  başarılı bir sınav vererek diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştı. Pek çok  zorluğa rağmen, 2020 yılı enerji sektörümüz için milletimize müjdeler verdiğimiz,  rekorlarımızı tazelediğimiz, Mavi Vatan'daki egemenlik haklarımızı  pekiştirdiğimiz ve enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi adına büyük adımlar  attığımız bir yıl oldu. Bugün yerlileştirme adımlarımıza bir yenisini daha  eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yüzde yüz yerli Ar-Ge ile rafine bor üretimi  esnasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum üreteceğiz. Bu yöntemle lityum  üretimi Eti Maden'e özgü ve dünyada bir ilk. Üretim yönteminin patentini almak için başvuruda bulunduk. İnşallah onaylanmasıyla birlikte Türkiye, bu alanda  örnek alınan bir ülke olacak."
 
"Yıllık 20 milyon dolara denk gelen lityum ithalatının önüne geçmiş  olacağız"
Bakan Dönmez, Balıkesir Bigadiç, Kütahya Emet ve Eskişehir Kırka'daki  bor yataklarının belli oranlarda lityum içerdiğini ancak geleneksel üretim metodu  ekonomik olmadığı için bugüne kadar bor atıklarındaki lityumun  değerlendirilemediğini bildirdi.
 
Eti Maden'deki çalışanların bu durumu tersine çevirmek için tam 3  yıldır yoğun bir Ar-Ge faaliyeti yürüttüğünü anlatan Dönmez, şunları kaydetti:
"Türkiye, bugün artık kendine has bir yöntemle atıklardaki bor ve  lityumu ayrıştırarak, lityum karbonat ve satılabilir bor ürünlerini kendi  teknolojisi ve kendi insan kaynağıyla üreten bir ülke oldu. Eskişehir Kırka'da  hayata geçen pilot tesisimiz ilk etapta yıllık 10 tonluk üretim yapacak.  Tesisimiz tam kapasite devreye girdiğinde, yıllık 600 tonluk bir üretimle  inşallah Türkiye’nin lityum ihtiyacının yarısını buradan karşılayacağız. Böylece  yıllık 20 milyon dolara denk gelen lityum ithalatının da önüne geçmiş olacağız.  Başta yerli otomobilimiz TOGG olmak üzere, mobil cihazlar, tabletler,  bilgisayarlar gibi akıllı teknolojilerde yerli lityumun kullanılmasıyla, ileri  teknolojilerde yerlilik oranının artmasına önemli bir katkı sağlayacağız."
 
Bakan Dönmez, tesiste lityum karbonat üretiminin yanı sıra yan ürün  olarak boraks dekahidrat üretiminin yapılacağına değinerek, böylece Eti Maden'in  dünyada lider olduğu bor ürünleri üretiminde de kapasite artışına gitmiş  olacağını vurguladı.
 
Eskişehir Kırka'nın ayrıca bordan temizlik ürünü BORON'un tesislerine  de ev sahipliği yaptığını hatırlatan Dönmez, "Geçtiğimiz hafta BORON temizlik  ürünleri ailesine bulaşıklar için kullanılan 3 yeni ürünümüzü daha ekledik. Gelen  taleplere göre arkadaşlarımız yeni ürünlerin Ar-Ge'si için de burada  çalışmalarını sürdürüyorlar." diye konuştu.
 
"Lityum üretim tesisimizi doğaya saygılı"
"Lityum üretim tesisimizi doğaya saygılı, geri dönüşüm odaklı ve  sürdürülebilir üretim anlayışıyla hayata geçirdik." diyen Bakan Dönmez, şöyle  devam etti:
"Mevcut stok sahasında bulunan atıklar lityum üretmek için  değerlendirilecek ve böylece yeni atık depolama alanlarına duyulan ihtiyaç da  azalacak. Tesisimizde yılda yaklaşık 440 bin metreküp sıvı atık işleyeceğiz ve bu  atığın yüzde 90’ını geri kazanacağız. Atık depolama maliyetinin azalmasıyla yılda  1 milyon 300 bin dolarlık depolama maliyetinden de tasarruf etmiş olacağız.  Türkiye'nin vizyon projelerinin, dünya markası olacak işlerinin arkasında bu  tesisimiz olacak inşallah. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizi gerçeğe dönüştürecek  önemli bir adım olacak. Türkiye'nin bor cevheri, Türkiye'nin lityumuna,  Türkiye'nin lityumu Türkiye'nin enerjisine hayat verecek. İnşallah devamında  gelecek yeni Ar-Ge ve inovasyon projelerini de teşvik edecek."
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bugün gelinen noktada 2021'e  dair umutların tazelendiğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu umut, inanç, azim ve kararlılık 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize  ulaşmak için bizlere güç ve moral veriyor. Her türlü zorluğa, badireye,  yıldırmaya, engele rağmen milletimizle birlikte çıktığımız bu yolda, sizin  liderliğinizle hiç durmadan, yorulmadan hep birlikte hedefe varacağız inşallah.  Sözlerime burada son verirken bu büyük projelerin hayata geçmesine öncülük eden  Sayın Cumhurbaşkanımıza, Eti Maden Genel Müdürümüze, yöneticilerimize, projeyi  geliştiren Ar-Ge ekibimize, mühendis ve işçi kardeşlerimize milletimiz adına  şükranlarımı sunuyorum. Tesisimiz ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."
 
Tesisin açılış törenine Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti MKYK  Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı  Zihni Çalışkan, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir ile diğer ilgililer  katıldı.
 

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