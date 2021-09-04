Türkiye’nin ilk ABB Formula E dijital şampiyonası başlıyor. E-spor kategorisi altında yapılacak dijital yarışlar; gerçek yaşamdaki ABB Formula E Dünya Şampiyonasında yer alan pistleri, araçları ve elektrikli yarış aracı sürüş deneyimini birebir simüle eden rFactor2 sim racing (yarış simülasyonu) platformu üzerinden online gerçekleşecek.Şampiyona elemesi 13 Eylül’de başlayıp 23 Eylül’de tamamlanacak. Elemele süreci, Formula E Test Circuit Pisti’nde (Electric Docs)Time Trial olarak yapılacak. 10 günün sonunda en hızlı 24 pilot bu şampiyonaya katılmaya hak kazanacak. Büyük ödül için yarışacak pilotlar arasına adını yazdırmak isteyenlerin https://new.abb.com/tr/abb-formula-e adresinden turnuvaya kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Canlı yayınlanacak

ABB Formula E – Türkiye Dijital Şampiyonası’nın son iki haftasında iki yarış koşulacak. Mücadeleler sonrası finale kalmaya hak kazanan 24 yarışmacı, final ve şampiyonluk şansı için rekabet edecek.ABB Türkiye sponsorluğunda gerçekleşecek ABB Formula E – Türkiye Dijital Şampiyonası 14 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreni ile sona erecek.ABB Türkiye CEO ’su Burhan Gündem, “2030 sürdürülebilirlik stratejimizin bir parçası olarak; öncü teknolojilerimiz ve akıllı şarj çözümlerimiz sayesinde kurumlar ile kişilerin e- mobilitenin sunduğu faydaları anlamalarına destek oluyoruz. Çevreci çözümlerimiz, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin, kurumların elektrifikasyonun değerini keşfetmeye; daha temiz ve daha yeşil ulaşım çözümleri için neler yapılabileceğini göstermeye liderlik ediyor” dedi. Dünya Elektrikli Araç gününün kutlandığı 9 Eylül tarihinde saat 21.00’de başlayacak canlı yayın “Formula 1’in Sesi” olarak anılan Serhan Acar ve Formula motor spor larındaki ilk gururumuz Jason Tahincioğlu anlatımları ile youtube .com/eracingacademy kanalından yayınlanacak.

Amaç doğayı korumak

ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası, doğal kaynakların korunması amacıyla düşük karbonlu gelecek için teknolojinin sınırlarını zorlayan bir platform işlevi görüyor. e-mobilitenin küresel olarak yaygınlaşmasını ve benimsenmesini teşvik etmeyi hedefliyor. ABB Formula E, sürdürülebilir kalkınma ve e-mobilitenin önemli bir vitrini olarak ortak işbirliği ile geliştirilecek yeni inovasyonlara zemin sunuyor. Hava kirliliğinin azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla elektrikli mobilite ile alternatif enerji çözümlerinin geliştirilmesine öncülük ediyor. ABB, tamamen elektrikli tek kişilik yarış arabaları için uluslararası bir yarış serisi olan ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’nın isim sponsorluğunu üstlendi. ABB öncü teknolojileri ile dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin sokaklarında gerçekleştirilen bu etkinliği destekliyor.2010 yılında girdiği e-mobilite sektöründe elektrikli araçlar, elektrikli ve hibrit otobüsler, gemiler ve demiryolları için altyapı çözümleri, şarj ile elektrifikasyon çözümleri sunan ABB’nin bugün 85’ten fazla pazarda 400.000’den fazla elektrikli araç şarj cihazı satıldı.