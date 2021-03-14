14 Mart 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.557 0.06 EURO 9,0580 0.91
USD 7,5700 1.26 ALTIN 419,320 1.18
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı tutuşturdu! ABD'yi dahil ettiler

AA |  14 Mart 2021 Pazar - 18:05 | Son Güncelleme : 14 03 2021 - 18:17

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'yi, enerji alanındaki çalışmaları nedeniyle ABD'ye şikayet ettiği belirtildi.


Atina'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Bakan  Dendias, bir süre önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
 
Dendias, görüşmede, Türkiye'nin enerji alanındaki projelerinin diğer  ülkeler için tehdit oluşturduğunu iddia ederek, bu konudaki rahatsızlığını dile  getirdi.
 
İnşa aşamasında olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bölge  ülkeleri için birçok sorunlu neticesi olacağını öne süren Dendias, "Akkuyu Doğu  Akdeniz'in Çernobil'i olabilir." ifadesini kullandı.
 
Haberde, Yunanistan yönetiminin uzun yıllardır dikkatini Türkiye'nin  bu konudaki çalışmalarına yönelttiği, Türkiye'nin, nükleer enerji üretme  reaktörleri aracılığıyla nükleer silah imal etmede kullanılabilecek teknolojiye  ve malzemeye ulaşacağı ileri sürüldü.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da yaptığı bir  konuşmasında, "Bazı ülkeler nükleer başlıklı füzelere sahip ancak bize, bunlara  sahip olamayacağımızı söylüyorlar. Bunu kabul edemem." ifadelerini kullandığı  vurgulanan haberde, Türkiye'nin kendi nükleer mühendislerini eğittiği ve bu  mühendisleri ticari amacın yanı sıra askeri amaçlar için de kullanılabilecek  malzemeye ulaşmaya yönlendirdiği savunuldu.

ETİKETLER

Yunanistan ABD Nikos Dendias
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.