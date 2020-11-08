Gazetevatan.com » Gündem » Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Kiralık katil detayı!
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Kiralık katil detayı!
Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldüren ve cesedini varil içine koyup yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) kendisine 'yardım ve yataklık' ettiği suçlamasıyla 5 yıl hapis istemiyle yargılanmasına, yarın Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "Adaletin tecelli ettiği, maddi gerçeğin ortaya çıktığı, kamu vicdanının rahat katıldığı bir yargılama süreci yaşanacağını ve sanıklara verilen cezaların da emsal olacağını ümit ediyorum" dedi.