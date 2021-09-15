Türkiye'nin gücüne güç katacak! Resmen başladı, denize indirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "TCG KIZILIRMAK Römorkörü için Foça Deniz Üs Komutanlığında, TCG YEŞİLIRMAK Römorkörü için de Aksaz Deniz Üs Komutanlığında Hizmete Giriş Törenleri icra edildi. Römorkörler Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.
TCG KIZILIRMAK Römorkörü için Foça Deniz Üs Komutanlığında, TCG YEŞİLIRMAK Römorkörü için de Aksaz Deniz Üs Komutanlığında Hizmete Giriş Törenleri icra edildi. Römorkörler Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/r0AtQppUDU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 15, 2021