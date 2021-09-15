15 Eylül 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.424 -0.73 EURO 9,9860 0.19
USD 8,4480 0.19 ALTIN 486,520 -0.60
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türkiye'nin gücüne güç katacak! Resmen başladı, denize indirildi

15 Eylül 2021 Çarşamba - 18:05 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 18:05

MSB, "TCG Kızılırmak Römorkörü için Foça Deniz Üs Komutanlığında, TCG Yeşilırmak Römorkörü için de Aksaz Deniz Üs Komutanlığında Hizmete Giriş Törenleri icra edildi. Römorkörler Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "TCG KIZILIRMAK Römorkörü için Foça Deniz Üs Komutanlığında, TCG YEŞİLIRMAK Römorkörü için de Aksaz Deniz Üs Komutanlığında Hizmete Giriş Törenleri icra edildi. Römorkörler Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.
 

ETİKETLER

MSB TCG Kızılırmak TCG Yeşilırmak
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.