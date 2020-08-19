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Türkiye'nin gözü orada! Kritik Bilim Kurulu toplantısı başladı

19 Ağustos 2020 Çarşamba - 17:09 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 17:13

Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de başladı. Saat 19.00'da da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçecek. Bakan Koca, hem vaka sayısı hem de corona ile mücadeledeki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.


Bilim Kurulu toplantısı başladı. Toplantıda vaka sayısındaki artış ve yeni tedbirler ele alınacak.
 
31 Ağustos'ta açılması planlanan okullar 21 Eylül'e ertelendi. Peki 21 Eylül'de okullar yüz yüze eğitime açılabilir mi?
 
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan da bu duruma yönelik kararlar alınması bekleniyor.
 
Kısıtlama tedbirleri artar mı sorusu da Bakan Koca'ya sorulacak ilk soru arasında. Ankara'daki vaka sayısı artışı da özel olarak değerlendirilecek.
 
Bakan Koca'nın bazı şehirlerdeki vaka sayısındaki artışa yönelik grafikler paylaşması da bekleniyor.

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