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Türkiye'nin girişimiyle toplanmıştı! Dünyaya flaş İsrail çağrısı

AA |  12 Mayıs 2021 Çarşamba - 18:07 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 18:07

İsrail'in Filistin'deki saldırganlığı konusunda toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Temsilciler Komitesi, uluslararası kamuoyu ile Birleşmiş Milletler'i (BM) harekete geçmeye çağırırken İsrail'in işlenen suçlardan sorumlu tutulması çağrısında bulundu.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye'nin girişimiyle  11 Mayıs'ta Cidde'de toplanan İİT Temsilciler Komitesi, 5 konuda mutabık kaldı.  İsrail saldırganlığını kınayan komite, uluslararası topluma Filistinlilere  uluslararası koruma sağlanması ve İsrail’in işlediği suçlardan sorumlu tutulması  çağrısını yaptı.
 
BM Güvenlik Konseyi ve BM organları göreve davet edilirken  uluslararası topluma da harekete geçme çağrısı yapıldı.
 
İsrail yargısının Filistin'le ilgili aldığı tüm kararları da geçersiz  ilan eden komite, toplantı sırasında Türkiye'nin sunduğu üç öneri konusunda da  mutabık kaldı. Türkiye, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi veya İcra Kurulu'nun en  yakın sürede toplanması ile BM Genel Kuruluna acil toplantı çağrısında bulunma  önerisi getirdi. Bir diğer öneri ise Filistin’e bir uluslararası koruma gücü  gönderilmesi dahil bir koruma mekanizmasının kurulmasına yönelik çabaların  hızlandırılması amacıyla BM’deki İİT grubunun harekete geçmesi oldu.
 

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Filistin İsrail İslam İşbirliği Teşkilatı
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