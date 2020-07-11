Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılıyor. Peki, Türkiye'nin en yüksek köprüsü nerede? Botan Çayı Beğendik Köprüsü nerede? İşte Botan Çayı Beğendik Köprüsü hakkında merak edilenler...

Beğendik Köprüsü Van -Tatvan-Bitlis ile Siirt -Mardin-Batman hattını birbirine bağlıyor. 165 metre yüksekliğinde olan Beğendik Köprüsü ölçüleriyle Türkiye'nin en yüksek köprüsü ünvanını aldı. Peki, Türkiye'nin en yüksek köprüsü nerede? Botan Çayı Beğendik Köprüsü nerede? Beğendik Köprüsü hakkında merak edilenler...

BOTAN ÇAYI BEĞENDİK KÖPRÜSÜ HAKKINDA

Beğendik Köprüsü, Bitlis 'in Hizan ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesi arasında, Botan Çayı üzerine inşaa edildi.

Van ile Siirt-Pervari arasındaki seyahat süresinin 5 saatten 2 saate düşüren Beğendik Köprüsü hizmete açıldı. Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Botan Çayı Beğendik Köprüsü 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü ünvanını aldı.

11 Temmuz 'da (bugün) hizmete girecek Beğendik Köprüsü projesi bölgede hem ekonomik kalkınmayı sağlayacak hem de birliği beraberliği artıracak.

Beğendik Köprüsü'nün 120 metrelik 2 adet kenar açıklığı ile toplam 450 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde inşaa edildi. Botan Çayı Beğendik Köprüsü 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü oldu.

Beğendik Köprüsü'nü de içinde barındıran 72 kilometrelik Küçüksu-Hizan Ayrımı-Pervari İl Yolu da açıldı.

2014 yılında yapım çalışmalarına başlanan Beğendik Köprüsü 210 metre orta açıklığı ve dengeli konsol sistemiyle, Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı kutu kesitli ard germeli köprüsü oldu.

Yapım çalışmaları boyunca 255'i Beğendik Köprüsü'nde olmak üzere toplam bin 25 personel istihdam edildi.