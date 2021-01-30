Türkiye'nin en ünlü dairesi satılık!

Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden 'Bizimkiler'in çekildiği apartmanda hareketlilik var! ‘Almancıların’ yaşadığı daire satılık... Sabri Bey’e komşu aranıyor. Ancak binanın yaşı nedeniyle henüz alıcı çıkmadı .

Türk televizyon tarihinin belki de en ünlü apartmanı... 30 - 35 yaşın üzerindeki hemen herkes aşina. Bizimkiler dizi sinin çekildiği, her bölümde seyircilerin de kapının önünde buluştuğu o binada ‘Almancıların’ yaşadığı daire satılık!

Apartmanın yöneticisi Sabri Bey’in hemen üst katındaki bu daire, aslında aylardır satışta olsa da, binanın 40 yaşına merdiven dayamasının da nedeniyle henüz alıcı çıkmadı.

İstanbul Kozyatağı Marmara Caddesi üzerindeki binada yer alan daireyi görmek isteyenler bile sadece fotoğraf çektirmekle yetiniyor. Öyle ki daha önce 640 bin liradan satışı çıkan dairenin fiyatı 560 bin liraya kadar düştü.

1989 yılından 2002 yılına kadar kesintisiz yayınlanan dizi gönüllerde öyle taht kurdu ki, hâlâ sık sık anılır; bir gün yeniden izlemek için vakit kollanır. İşte bu sadık kitle, bugünlerde en çok satılık daireyi konuşuyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan ilana dair yüzlerce yorum yapılıyor.

Dönüşüm yaşı geldi

Bu ünlü apartman aslında diziden fazla yaş aldı. Bu kapsamda ilerleyen dönemde kentsel dönüşüm kapsamına alınması muhtemel. Dolayısıyla iç yapısı da oldukça eski olan dairenin alıcısı çıkmış değil.

Satışa çıkaran emlak bürosu, bu masraflar nedeniyle daha düşük fiyatlar teklif edildiğini belirtiyor. Alıcı adayları ise genellikle bölgeyi bilenlerden oluşuyor. Dışarıdan ise, ‘Sabri Bey’ ve ailesinin yaşadığı o meşhur balkonlu yüksek giriş dairenin balkonunun PVC kaplama ile kapatılması ilk göze çarpan detay oluyor.

Kimler yoktu ki...

Ailemizden biri gibi olan pek çok karakter Bizimkiler dizisi aracılığıyla her hafta evlere konuk oldu. Bunlar arasında ‘Kapıcı Cafer’ ile Ercan Yazgan, ‘Sabri Bey’ ile Mehmet Akan ve eşi ‘Ayla Hanım’ rolüyle Meral Çetinkaya her daim münakaşalarıyla bizi sürükledi.

‘Baykuş Cemil’ ile Uğurtan Sayıner, ‘Katil Yavuz Bey’ ile Aykut Oray , ‘Tak Tak Sedat’ ile Salih Kalyon’un apartman önü atışmaları bir klasikti. ‘Almancıların oğlu Halis’ ile Ali Uyandıran ve babası ‘Davut Usta’ rolündeki Selçuk Uluergüven ile köpekleri ‘Abadi’yi izlemek hep çok keyifliydi.

Şale Apartmanı...

Bu ilandan hareketle biraz geçmişe gidip, binaya ve çekim serüvenine bakalım. Görür görmez tanıdığımız bu binanın ismi, Şale Apartmanı. Edinilen bilgilere göre, Bizimkiler dizisinin sadece dış çekimlerini için kullanılmış. Şale Apartmanı’nda Kapıcı Cafer’in durduğu camekanlı bölme, asansör ve çekim için elverişli alan olmadığı için iç çekim tercih edilmemiş. Bina ile önündeki ufak bahçeden, hatta ‘Katil Yavuz Bey’in sık sık arabasıyla çarptığı meşhur çöp bidonlarına kadar olan alandaki görüntüler zihinlere kazındı. Yine herkes için tanıdık olan iç mekanlar ise aynı yerde birkaç bina ilerideki Emek Apartmanı’nda bulunuyor. (Milliyet)