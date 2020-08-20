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Türkiye'nin en fazla tek kullanımlık maske sattığı ülke Almanya oldu

AA |  20 Ağustos 2020 Perşembe - 11:35 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 11:35

Türkiye, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu yılın ilk yarısında 105,1 milyon dolar tutarında tek kullanımlık tıbbi maske ihraç ederken, en fazla ürün Almanya'ya satıldı.


AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden  derlediği bilgiye göre, Türkiye ocak-haziran döneminde dünyanın 108 noktasına tek  kullanımlık maske ihracatı yaptı.
 
Kovid-19 salgınının dünyayı etkilediği bu süreçte Türkiye, 105 milyon  86 bin 461 dolarlık tek kullanımlık tıbbi maske ihraç etti. Söz konusu ürünün  geçen yılın aynı dönemindeki ihracatı 1,7 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
 
En fazla talep Almanya, Çin ve Fransa'dan
Ocak-haziran döneminde Türkiye'de üretilen tek kullanımlık maskelere  en çok Almanya, Çin, Fransa, Romanya ve Kuveyt'ten talep geldi.
 
Bu dönemde Almanya'ya yaklaşık 14,3 milyon dolarlık, Çin'e 13,6 milyon  dolarlık, Fransa'ya 9,8 milyon dolarlık, Romanya'ya 8,6 milyon dolarlık ve  Kuveyt'e 8,5 milyon dolarlık tek kullanımlık tıbbi maske satıldı.
 
Yılın ilk yarısında 1 milyon doların üzerinde tek kullanımlık maske  ihracatı yapılan ülkeler ise İspanya, İngiltere, Hong Kong, Hollanda, Irak Slovakya, Suudi Arabistan, Portekiz, Bulgaristan, İtalya ve Moldova oldu.
 
Geçen yıl maske satılmayan 5 ülke bu yıl ilk 20'de
2019'un ilk yarısında dünyanın 47 noktasına tek kullanımlık maske  satılırken, en çok ürün gönderilen ülkeler Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti ve Polonya olmuştu. Bu yılki maske ihracatı sıralamasında ikinci olan  Çin'in 2019'un aynı döneminde Türkiye'den hiç maske satın almamış olması dikkati  çekti.
 
Ocak-haziran döneminde tek kullanımlık maske ihracatında ilk 20'de yer  alan fakat geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan diğer ülkeler ise  İspanya, Hong Kong, İtalya ve ABD oldu.
 
Ocak-haziran dönemindeki maske ihracatının miktarı yaklaşık 1260 ton  oldu.
 
İthalatta Çin başı çekti
Öte yandan, yılın ilk yarısında 3 milyon 421 bin 129 dolarlık tek  kullanımlık maske ithal edildi. En çok maske satın alınan ülkeler Çin, ABD ve  Almanya oldu.
 
Bu dönemde Çin'den 1,8 milyon dolarlık, ABD'den 209,3 bin dolarlık ve  Almanya'dan 164,7 bin dolarlık tek kullanımlık maske satın alındı.

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