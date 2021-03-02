Türkiye’nin “En Etkin 50 CMO”su belli oldu!

Listeye göre Türkiye’nin en büyük şirketlerinin pazarlama koltuğunda oturanların yüzde 48’i kadın yöneticilerden oluşuyor. Yüzde 70’i yüksek lisans mezunu olan “En Etkin 50 CMO”nun yüzde 56’sı yerli şirketlerde görev alıyor.

Dünya, geçtiğimiz yıl her anlamda zorlu bir dönemden geçerken organizasyonlar da en büyük sınavlarını verdi. Bu durum pek çok sürecin yeniden tasarlanması ve şekillenmesi ihtiyacını doğurdu. Pandeminin etkisiyle pazarlama dünyasında da oyunun kuralları yeniden yazılıyor.

DataExpert işbirliğiyle 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük bin şirketi üzerinde yapılan araştırma serisinin pazarlama ayağı olan Fortune Türkiye “En Etkin 50 CMO” araştırmasının sonuçları açıklandı.

Pazarlama yöneticilerinin günümüz iş dünyasındaki fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen araştırma, 2020’de tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin pazarlama fonksiyonunu da etkilediğini ortaya koyuyor.

Araştırma sonucunda ortaya çıkan “En Etkin 50 CMO” listesinde yer alan yöneticilerin 2020’de gerçekleştirdikleri çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçeler, bir önceki yıla oranla yüzde 74 arttı. Artışta, pandemi nedeniyle tüketici alışkanlıklarında yaşanan değişimin etkisi olduğu görülüyor.

Yarıya yakını kadın yönetici

Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından saptanan kriterler çerçevesinde, sergiledikleri performans üzerinden belirlenen “En Etkin 50 CMO” 2021 listesinde yer alan yöneticilerin yüzde 48’i kadınlardan oluşuyor. Araştırma listesinde yer alan CMO’lar arasında 4 kişilik ekibi yöneten pazarlama lideri de bulunuyor, 7 bin kişilik ekibin sorumluluğunu üstlenen de.

Yüzde 56’sı yerli şirketlerde görev alıyor

Türkiye ekonomisine önemli katkıları bulunan şirketlerde görev alan CMO’lar, bu şirketlerdeki toplam bütçelerin ortalama yüzde 12’sini yönetiyor. Listede yer alan CMO’ların yüzde 56’sı Türk markalarda görev alıyor.

Yüksek lisans yapanların oranı artıyor

Türkiye’nin En Etkin 50 CMO’su arasında yüksek lisans yapanların oranı yüzde 70’e yükseldi. Bu oran geçen yıl yüzde 61 seviyesindeydi. Yüksek lisans yapanların içinde MBA mezunu olanların oranıysa yüzde 77.

Türkiye’nin En Etkin 50 CMO’sundan yüzde 26’sı Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Boğaziçi Üniversitesi’ni, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (yüzde 20), İstanbul Teknik Üniversitesi (yüzde 12), Marmara Üniversitesi (yüzde 10) ve Bilkent Üniversitesi (yüzde 6) takip ediyor.

Listelerdeki yöneticilerin mezun oldukları bölümler arasında endüstri mühendisliği yüzde 18 ile başı çekiyor. Endüstri mühendisliğini, ekonomi (yüzde 16), işletme (yüzde 16), elektrik elektronik mühendisliği (yüzde 8) ve siyaset bilimi (yüzde 6) izliyor.

Listede kimler var

En Etkin 50 CMO listesinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Google, Hayat Kimya, Mercedes-Benz, Microsoft, Nestlé, Paşabahçe, Reckitt Benckiser, Turkcell, Ülker, Vestel, Yapı Kredi gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı isimleri bulunuyor.

Ödül töreni 23 Mart’ta

“En Etkin 50 CMO” ödül töreni, 23 Mart Salı günü düzenlenecek CMO Summit 2021’de gerçekleşecek. Türkiye'nin pazarlama alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapacak zirveye, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve CMO'larının yanı sıra, pazarlama sektöründen orta ve üst düzey yöneticiler, pazarlama alanındaki ürün/hizmet sağlayıcılarının üst düzey yöneticileri, pazarlama ve yönetim uzmanları, sektör duayenleri ve basın mensupları katılacak.

CMO Summit 2021’de konuşmacı olarak; Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO’su Alp Günvaran, Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, Nestlé Türkiye Nescafé İş Birimi Genel Müdürü Hüseyin Necdet Kalkan, Hayat Kimya Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysel Aydın, Pegasus Havayolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk, Philips Kişisel Sağlık Birimi Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Pazarlama Direktörü Sibel Yıldız, Aras Kargo Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Billur Burkutoğlu, Brisa Bridgestone Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel, Tat Gıda Genel Müdürü Oğuz Aldemir ve Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen gibi iş dünyasının önemli isimleri yer alacak.

Alfabetik Sıraya Göre En Etkin 50 CMO