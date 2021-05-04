Türkiye’nin ‘En Etkin 50 CHRO’su belli oldu

İK fonksiyonunun fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan Fortune Türkiye “En Etkin 50 CHRO” araştırması sonucunda belirlenen liste, DataExpert iş birliğiyle yürütüldü. Listeye göre Türkiye’nin en büyük şirketlerinin İK koltuğunda oturan yöneticilerinin yüzde 68’i kadınlardan oluşuyor. Listeye Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu da girdi.

Alışılageldik stratejilerin yıkıldığı İK dünyasında, oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Dünya, geçtiğimiz yıl her anlamda zorlu bir dönemden geçerken organizasyonlar da en büyük sınavlarını verdi. Bu durum pek çok sürecin yeniden tasarlanması ve şekillenmesi ihtiyacını doğurdu. DataExpert iş birliğiyle 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen ve binin üzerinde şirketle yapılan araştırma serisinin insan kaynakları ayağı olan Fortune Türkiye “En Etkin 50 CHRO” araştırmasının sonuçları açıklandı.

İnsan Kaynakları yöneticilerinin günümüz iş dünyasındaki fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen araştırma, 2020’de tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin insan kaynakları fonksiyonunu da etkilediğini ortaya koyuyor.

Alışılageldik stratejilerin yıkıldığı İK dünyasında, oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Dünya, geçtiğimiz yıl her anlamda zorlu bir dönemden geçerken organizasyonlar da en büyük sınavlarını verdi. Bu durum pek çok sürecin yeniden tasarlanması ve şekillenmesi ihtiyacını doğurdu.

DataExpert iş birliğiyle 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen ve binin üzerinde şirketle yapılan araştırma serisinin insan kaynakları ayağı olan Fortune Türkiye “En Etkin 50 CHRO” araştırmasının sonuçları açıklandı.

İnsan Kaynakları yöneticilerinin günümüz iş dünyasındaki fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen araştırma, 2020’de tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin insan kaynakları fonksiyonunu da etkilediğini ortaya koyuyor.

BİRÇOK PROJEYİ EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜYORLAR

İş yerinde zihinsel sağlığın art an önemi ile birlikte İK liderlerinin etkin rolü de ön plana çıktı. İnsan kaynağının gelişimi ve motivasyonun devamlılığının sağlanması şirket stratejilerinde her zamankinden daha öncelikli konular arasında. Çalışma hayatının çevrim içi ortama taşınması ile iş yeri kavramının ortadan kalkması; organizasyonlar için esneklik, verimlilik, kalite, hız, çeviklik gibi konulara daha fazla eğilme fırsatı tanıdı. Ekonomik belirsizlik ortamında en kritik noktalardan olan dijital dönüşüme ayrılan teknolojik yatırımlar da belirleyici öneme sahip. Listede yer alan isimlerin çoğu, operasyonel süreçlerin otomatik ve veri odaklı değişimi ile iş gücünün buluşmasında etkin rol oynayan dijital dönüşüm projelerine liderlik ediyor. Ayrıca listede yer alan isimlerin tamamı, kadın çalışanlara ve diğer dezavantajlı gruplara ait çalışanlara yönelik önemli projeleri de eş zamanlı olarak yürütüyor.

Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu

YÜKSEK LİSANS YAPANLARIN ORANI ARTIYOR

Listede yer alan isimlerin arasında yüksek lisans yapanların oranı yüzde 58. Yüksek lisans yapanların içinde MBA mezunu olanların oranıysa yüzde 42. “En Etkin 50 CHRO”nun yüzde 26’sı Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Boğaziçi Üniversitesi’ni İstanbul Teknik Üniversitesi (yüzde 22) ve İstanbul Üniversitesi (yüzde 16) takip ediyor. Listelerdeki yöneticilerin mezun oldukları bölümler arasında endüstri mühendisliği yüzde 20 ile başı çekiyor. Endüstri mühendisliğini, ekonomi (yüzde 16), işletme (yüzde 12), iktisat (yüzde 10) ve ekonomi (yüzde 8) izliyor.

LİSTEDE KİMLER VAR

En Etkin 50 CHRO listesinde Koç Holding, Sabancı Holding, Şişecam, OYAK, Demirören Medya, Eczacıbaşı Topluluğu, Turkcell Akbank , P&G, Unilever gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı isimleri bulunuyor.

ÖDÜL TÖRENİ 1 HAZİRAN’DA

“En Etkin 50 CHRO” ödül töreni, 1 Haziran Salı günü düzenlenecek CHRO Summit 2021’de gerçekleşecek. Türkiye'nin İK alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapacak zirveye, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve CHRO'larının yanı sıra, İK sektöründen orta ve üst düzey yöneticiler, İK alanındaki ürün/hizmet sağlayıcılarının üst düzey yöneticileri, İK ve yönetim uzmanları, sektör duayenleri ve basın mensupları katılacak.