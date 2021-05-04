Türkiye’nin ‘En Etkin 50 CHRO’su belli oldu

Alışılageldik stratejilerin yıkıldığı İK dünyasında, oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Dünya, geçtiğimiz yıl her anlamda zorlu bir dönemden geçerken organizasyonlar da en büyük sınavlarını verdi. Bu durum pek çok sürecin yeniden tasarlanması ve şekillenmesi ihtiyacını doğurdu. DataExpert iş birliğiyle 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen ve binin üzerinde şirketle yapılan araştırma serisinin insan kaynakları ayağı olan Fortune Türkiye “En Etkin 50 CHRO” araştırmasının sonuçları açıklandı.
İnsan Kaynakları yöneticilerinin günümüz iş dünyasındaki fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen araştırma, 2020’de tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin insan kaynakları fonksiyonunu da etkilediğini ortaya koyuyor.
Alışılageldik stratejilerin yıkıldığı İK dünyasında, oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Dünya, geçtiğimiz yıl her anlamda zorlu bir dönemden geçerken organizasyonlar da en büyük sınavlarını verdi. Bu durum pek çok sürecin yeniden tasarlanması ve şekillenmesi ihtiyacını doğurdu.
DataExpert iş birliğiyle 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen ve binin üzerinde şirketle yapılan araştırma serisinin insan kaynakları ayağı olan Fortune Türkiye “En Etkin 50 CHRO” araştırmasının sonuçları açıklandı.
İnsan Kaynakları yöneticilerinin günümüz iş dünyasındaki fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen araştırma, 2020’de tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin insan kaynakları fonksiyonunu da etkilediğini ortaya koyuyor.
BİRÇOK PROJEYİ EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜYORLAR
İş yerinde zihinsel sağlığın artan önemi ile birlikte İK liderlerinin etkin rolü de ön plana çıktı. İnsan kaynağının gelişimi ve motivasyonun devamlılığının sağlanması şirket stratejilerinde her zamankinden daha öncelikli konular arasında. Çalışma hayatının çevrim içi ortama taşınması ile iş yeri kavramının ortadan kalkması; organizasyonlar için esneklik, verimlilik, kalite, hız, çeviklik gibi konulara daha fazla eğilme fırsatı tanıdı. Ekonomik belirsizlik ortamında en kritik noktalardan olan dijital dönüşüme ayrılan teknolojik yatırımlar da belirleyici öneme sahip. Listede yer alan isimlerin çoğu, operasyonel süreçlerin otomatik ve veri odaklı değişimi ile iş gücünün buluşmasında etkin rol oynayan dijital dönüşüm projelerine liderlik ediyor. Ayrıca listede yer alan isimlerin tamamı, kadın çalışanlara ve diğer dezavantajlı gruplara ait çalışanlara yönelik önemli projeleri de eş zamanlı olarak yürütüyor.
Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu
YÜKSEK LİSANS YAPANLARIN ORANI ARTIYOR
Listede yer alan isimlerin arasında yüksek lisans yapanların oranı yüzde 58. Yüksek lisans yapanların içinde MBA mezunu olanların oranıysa yüzde 42. “En Etkin 50 CHRO”nun yüzde 26’sı Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Boğaziçi Üniversitesi’ni İstanbul Teknik Üniversitesi (yüzde 22) ve İstanbul Üniversitesi (yüzde 16) takip ediyor. Listelerdeki yöneticilerin mezun oldukları bölümler arasında endüstri mühendisliği yüzde 20 ile başı çekiyor. Endüstri mühendisliğini, ekonomi (yüzde 16), işletme (yüzde 12), iktisat (yüzde 10) ve ekonomi (yüzde 8) izliyor.
LİSTEDE KİMLER VAR
En Etkin 50 CHRO listesinde Koç Holding, Sabancı Holding, Şişecam, OYAK, Demirören Medya, Eczacıbaşı Topluluğu, Turkcell, Akbank, P&G, Unilever gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı isimleri bulunuyor.
ÖDÜL TÖRENİ 1 HAZİRAN’DA
“En Etkin 50 CHRO” ödül töreni, 1 Haziran Salı günü düzenlenecek CHRO Summit 2021’de gerçekleşecek. Türkiye'nin İK alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapacak zirveye, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve CHRO'larının yanı sıra, İK sektöründen orta ve üst düzey yöneticiler, İK alanındaki ürün/hizmet sağlayıcılarının üst düzey yöneticileri, İK ve yönetim uzmanları, sektör duayenleri ve basın mensupları katılacak.
CHRO Summit 2021’de konuşmacılar arasında; MESS ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı, Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, BAU Global Başkanı Enver Yücel, Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Dr. Eylem Özgür, Şişecam İnsan Kaynakları Başkanı Şengül Arslan, Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, AXA Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Yavuz Ölken, Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Logo Grup CEO'su M. Buğra Koyuncu, sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, Demirören Medya Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı ve PwC Türkiye Ülke Kıdemli Ortağı Cenk Ulu gibi iş dünyasının önemli isimleri yer alacak.
ALFABETİK SIRAYA GÖRE EN ETKİN 50 CHRO
Ahmet Aksoy - TÜPRAŞ - İnsan Kaynakları Direktörü
Arzu Banu Cengiz BEYMEN GROUP CHRO
Aslı Kunur SIEMENS TÜRKİYE İnsan Kaynakları Direktörü
Atilla Yelboğa ERDEMİR İnsan Kaynakları Direktörü
Ayça Kaşıkcı BSH Gelişmekte Olan Pazarlar Bölgesi İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü
Bahar Tura CARREFOURSA İK ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı
Bahattin Aydın YILDIZ HOLDİNG İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
Begüm Nalcı DANONE Türkiye ve Orta Doğu İş Destek Birimi İnsan Kaynakları Direktörü
Berna Yener Aksu P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetleri YK Üyesi ve İK'dan Sorumlu Kıdemli Direktör
Betül Çorbacıoğlu Yaprak MERCEDES-BENZ TÜRK İK Direktörü
Bülent Bayram VODAFONE TÜRKİYE İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve İK Direktörü
Cenk Akıncılar QNB FİNANSBANK İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
Didem Dinçer Başer GARANTİ BBVA Yetenek ve Kültürden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Duygu Erzurumlu Cengiz AKENERJİ CHRO ve Ortak Hizmetler Direktörü
Ebru Özgen COCA COLA İÇECEK Grup İnsan Kaynakları Direktörü
Eda Güzeldemir Demiray SHELL & TURCAS İnsan Kaynakları Direktörü
Elif Karacaoğlu DEMİRÖREN MEDYA İnsan Kaynakları Grup Başkanı
Eylem Özgür ECZACIBAŞI TOPLULUĞU İnsan Kaynakları Grup Başkanı
Fatih İslamoğlu AYDEM HOLDİNG İnsan Kaynakları Grup Direktörü
Gökçe Kulak BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü
Güntulu Peker SAHİBİNDEN.COM İş Destek Genel Müdür Yardımcısı
Hakan Alp YAPI KREDİ İnsan Kaynakları, Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
Hakan Karataş ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı
Hakan Timur SABANCI HOLDİNG İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı
Haluk Gümüşderelioğlu OYAK İnsan Kaynakları Grup Başkanı
Hande Genç SAP TÜRKİYE Bölge İK Direktörü
Mahmut Temiz BMC OTOMOTİV VE GRUP ŞİRKETLERİ Grup İnsan Kaynakları Direktörü
Melissa Gee Kee UNILEVER Türkiye, Orta Asya ve İran İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
Nazire Ulusoy IC HOLDİNG İnsan Kaynakları Direktörü
Neslihan Yalçın PETROL OFİSİ CHRO
Nilgün Kitapcı KALYON HOLDİNG İnsan Kaynakları Grup Başkanı
Nilüfer Değirmenci DOMİNO'S TÜRKİYE İnsan Kaynakları Direktörü
Nursel Ölmez Ateş BORUSAN HOLDİNG İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı
Olcay Yılmaz Nomak MİGROS İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı
Özgür Burak Akkol KOÇ HOLDİNG İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı
Özlem Salur GETİR İnsan Departmanı Direktörü
Pınar Anapa AKBANK İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı
Pınar Yamaner ALARKO HOLDİNG İnsan Kaynakları Direktörü
Selda Seçkinler Oba KALE GRUBU İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı
Senay Kızılkaya NOVARTIS GRUP TÜRKİYE İnsan ve Organizasyon Direktörü
Senem Korol SANOFİ Türkiye, İran ve Levant İnsan Kaynakları Direktörü
Serhat Demir TURKCELL İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Sibel Uğur SOCAR TÜRKİYE İnsan Kaynakları Başkanı
Şengül Arslan ŞİŞECAM İnsan Kaynakları Başkanı
Şennur Kuru KİBAR HOLDİNG İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı
Tansel Varan SANKO HOLDİNG İnsan Kaynakları Başkanı
Tuğba Çörtelekoğlu ÇİMSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı
Ufuk Özdemir POSCO ASSAN İş Destek Birimleri Genel Müdür Yardımcısı