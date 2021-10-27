Türkiye'nin en büyük millet bahçesi Ankara'da açılıyor

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MİLLET BAHÇELERİ EKOLOJİK KORİDORDUR

'2053'te sıfır emisyona ulaşacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız duyurdu' diyen Bakan Kurum, "Bu çerçevede yeşil alan miktarını arttırmak için bir proje geliştirdik. Bu millet bahçeleri ekolojik koridordur. 111 millet bahçemizi bitirdik. 2023'e kadar 81 ilde 404 millet bahçesi açılacak. Pandemi dönemi gösterdi. İnsanlarımız yeşil alanlara gidiyorlar. İnşallah biz de bu parkı yarın açmış olacağız" ifadesinde bulundu.