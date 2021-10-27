Türkiye'nin en büyük millet bahçesi Ankara'da açılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yarın açılacak Türkiye'nin en büyük millet bahçesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Müze, sanat atölyesi, konferans salonu da olacak. 1500 araçlık kapalı otopark olacak. 700 bin metrekarelik millet bahçemizi açacağız. Bu Ankara'ya yapılmış en büyük millet parkı değil. Türkiye'ye yapılmış en büyük millet parkı. Bu kültür, tarih aksı, ekolojik dönüşümün parçası olacak. İnşallah yarın açılacak" dedi.
BURADA HER TÜRLÜ ETKİNLİK YAPILACAK
Bakan Kurum, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı 2 etkinlikle kutlayacağız. 28 Ekim'de de ışık ses gösterisi, çocuklara gösteriler konserler bu 700 bin metrekarelik alanda olacak. 4 gün festival havasında millet bahçemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü kutlayacağız. Atatürk Kültür Merkezi'ni de İstanbul'da açacağız. Cumhuriyetimizi hem İstanbul hem de Ankara'da coşkuyla kutlayacağız. Burada bayramımızı da kutlayabiliriz, şölen de yapabiliriz. Burası aslında Ankara'nın buluşma mekanı olacak. Burası bir tarih bir kültür aksı. Burada her türlü etkinlik yapılacak" açıklamasında bulundu.
MİLLET BAHÇELERİ EKOLOJİK KORİDORDUR
'2053'te sıfır emisyona ulaşacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız duyurdu' diyen Bakan Kurum, "Bu çerçevede yeşil alan miktarını arttırmak için bir proje geliştirdik. Bu millet bahçeleri ekolojik koridordur. 111 millet bahçemizi bitirdik. 2023'e kadar 81 ilde 404 millet bahçesi açılacak. Pandemi dönemi gösterdi. İnsanlarımız yeşil alanlara gidiyorlar. İnşallah biz de bu parkı yarın açmış olacağız" ifadesinde bulundu.