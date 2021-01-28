Türkiye'nin en büyük kaçakçılık çetesi çökertildi

Türkiye’nin en büyük göçmen kaçakçılık çetesi balıkçı kılığındaki polislerin takibi sonrasında “Büyü Bozan” operasyonuyla çökertildi. Yapılan operasyonlarda bin 470 düzensiz göçmen yakalanırken, çoğunluğu balıkçı teknesi kaptanı olan 87 çete üyesi de gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren sivil polisler balıkçı kılığına girerek çete üyelerini 6 ay boyunca izledi.

CNN TÜRK TV İstihbarat Şefi Nihat Uludağ ’ın haberine göre, İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenli Komutanlığı ekipleri, Akdeniz , Ege ve Karadeniz ’de göçmen kaçakçılığı yapan Türkiye’nin en büyük göçmen kaçakçılık çetesini takibe aldı.

ÇETEYİ BALIKÇI KILIĞINDAKİ POLİS İZLEDİ

Fethiye, Çoğunluğu balıkçı teknesi kaptanı olan çete üyeleri, karadan balıkçı kılığındaki polisler, denizden de termal kameralı sahil güvenlik ekipleri tarafından adım adım izlendi. Çeteye, Antalya Seydikemer, Muğla İzmir Seferihisar, Çanakkale ve Sinop ’ta 14 ara operasyon düzenlendi. Her an batabilecek olan eski ve hurda teknelere bindirilen bin 470 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çeteye yapılan 8’nci ara operasyonun ardından, çete liderleri yaşadıkları bu durumu, "üzerimizde büyü var bu nedenle talihsizlik yaşıyoruz şeklinde" yorumladı. Çete liderlerinden biri büyüyü bozdurmak için Çanakkale’den İstanbul’a geldi. Büyüyü bozdurmak için sözde bir hoca ile görüştü. Üzerindeki büyüyü bozdurduğunu düşünen çete lideri yeniden Çanakkale’ye giderek, kaçakçılık yapmaya devam etti. Yapılan 9’ncu ara operasyonda bu çete lideri de gözaltına alındı. Polis, operasyonu “Büyü Bozan” operasyonu ismini verdi.

ÖLÜM YOLCULUĞUNA POLİS ENGEL OLDU

Antalya’da kar ve fırtınanın olduğu bir günde, hurda tekneye bindirilen düzensiz göçmenler tam açılacağı sırada çeteyi takip eden polisin, uyarısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri operasyon düzenlendi. Yüzü aşkın düzensiz göçmenin ölümünün önüne geçildi. İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ekipleri, İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Çoğunluğu balıkçı teknesi kaptanı olan 87 kişi gözaltına alındı. 6 ay süren takipler sırasında da bin 470 düzensiz göçmen yakalandı.

TEK KULLANIMLIK ÖLÜM TEKNELERİ

Çete üyeleri, icralık, hurdaya ayrılmış veya miadı dolmuş tekneleri satın alıp, düzensiz göçmenleri bu teknelere bindiriyorlardı. Üstelik teknelere kaptan da vermeyip, bir göçmene, burası teknenin dümeni, hızlanmak için bu işlemi, yavaşlamak için de bu işlemi yapacaksın şeklinde 10 dakikalık eğitim verip dümene bir göçmeni geçiriyordu. Çete üyeleri bu işlemler için kişi başı 5 bin Euro para alıyordu.

Çete üyeleri çok küçük olan teknelere bile yüzlerce göçmen bindiriyordu. Bazı teknelerin yakıt depoları göçmenlerin gizlenmesi için kullanılıyordu. İstanbul Göçmen Kaçakçılık Şubesi tarafından sorgulanan 87 çete üyesi ifade alım işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.