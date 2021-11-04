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Türkiye'nin en büyüğü olacak... Dünyada sınıfında tek! Moskova'da testten geçti
Erzurum'da, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesi'nin desteğiyle yapımına devam edilen Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) kullanılacak teleskobun 4 metre çaplı aynasının optik testleri Moskova'da yapıldı. Ayna, ileriki günlerde Erzurum'a getirilecek.
Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde, 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'nde yapımı devam eden DAG'ın teleskobunda kullanılacak 4 metre çaplı aynası tamamlandı.