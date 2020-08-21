Türkiye'nin doğalgaz keşfi! 320 milyar metreküp rezerv ne ifade ediyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin doğalgaz keşfi ile ilgili müjdeyi açıkladı. Erdoğan, müjdeyi, "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." diyerek tüm dünyaya duyurdu. Erdoğan, Fatih Sondaj gemisinin 20 Temmuz 2020'de Tuna-1'de başladığı çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini açıkladı. Peki, 320 milyar metreküp rezerv ne ifade ediyor? İşte Türkiye'nin doğalgaz keşfi ve rezerv hakkındaki detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin doğalgaz keşfi ile ilgili müjdeyi açıkladı. "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdik" diyen Erdoğan, "aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin muhtemel olduğu görülüyor." dedi.
Erdoğan, "Şimdi müjdemi paylaşmak istiyorum. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020'de Tuna-1'de başladığı çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Hamdolsun neticeye de, keşfe de ulaştık. Fatih sondaj gemimiz ismine yakışır şekilde hepimizi gururlandırdı. Daha önce Tuna-1 olarak adlandırılan Sakarya arama alanında tüm çalışmalar tamamlandı. Aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin muhtemel olduğu görülüyor. Çok daha zengin kaynağın bir parçasıdır." dedi.
320 MİLYAR METREKÜP REZERV NE İFADE EDİYOR?
Tuna 1 sahasında yeni kaynakların da bulunması söz konusu. Yeni kaynakların bulunmasının ardından kesinleşecek rakamın ardından sahip olunan rezerv konusunda tablo netleşecek.
Bugün açıklanan 320 metreküp doğalgaz rezervi 7 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılıyor. Türkiye'nin son yıllarda doğalgaz tüketim miktarı 45-50 milyar metreküp civarında olduğu biliniyor. Bu çerçevede bakıldığında bu rezervin parasal karşılığı ise, yıllık 13 milyar dolarlık doğalgaz ithalatıyla açıklanabilir. Bunun da yaklaşık 100 milyar dolar olabileceği belirtiliyor.
Türkiye, doğal gaz ithalatına yılda 12-13 milyar dolar ödüyor. Yıllık 45-50 milyar metreküp arasındaki tüketimin tamamına yakınını dışarıdan alan Türkiye’nin bu alandaki açığı, enerji ihtiyacına bağlı olarak giderek artıyor. Geçen yıl 50 milyar metreküp doğalgaz ithal eden Türkiye, bunun 44,9 milyar metreküpünü iç piyasada tüketti, geri kalanını ise ihraç etti. İç tüketimin 14,5 milyarı konuta, 12,4 milyarı sanayiye, 11,2 milyarı elektrik üretimine, 6,8 milyarı ise diğer alanlara gitti.
Türkiye'nin yeni sahalar keşfederek gaz üretimini artırması ithalatın önlenmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından kritik önem arz ediyor.
Bu kapsamda, arama ve sondaj çalışmalarını Akdeniz'de de yoğunlaştıran Türkiye, Yavuz ve Fatih gemileriyle denizlerde 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdi.
Türkiye'nin bu yıl başında envanterine kattığı üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin ise Mersin'de bakım ve oranım çalışmaları sürüyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından Kanuni'nin de sondaj çalışmalarına katılarak Doğu Akdeniz'de göreve başlaması planlanıyor.
TPAO'nun bir kamu şirketi olmasına bağlı olarak sahanın geliştirilmesi ve üretime geçmesine yönelik nihai yatırım kararının daha kısa sürebileceği ve ticari kaygılarla hareket eden uluslararası şirketlere kıyasla daha hızlı sonlandırılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazının 2023'te üretime geçmiş olmasının hedeflendiğini açıkladı.
Diğer yandan, sahanın üretilmesi için yapılacak yatırım miktarı da kullanılan teknolojiye, açılacak kuyuların sayısı ve bölgenin jeolojik yapısına göre değişiklik gösteriyor. Açık deniz gaz üretimi yatırımlarında kuyu başı maliyetler 25 ila 75 dolar arasında seyrediyor. Bu açıdan, Türkiye'nin Karadeniz'de yapacağı yatırım hacminin açılacak kuyu sayısı ve rezerv miktarına göre ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.
Tuna-1 lokasyonunda üretime geçilebilmesi için öncelikle sahadaki kanıtlanmış rezervin hesaplanması ve üretim planlamasının yapılması, gerekli üretim tesisleri ve platformların kurulması gerekiyor. Bu sırada, yeni sondajlar da yapılarak gaz keşfi çalışmaları sürdürülürken, sahada üretime geçildikten sonra çıkarılan gazın karaya ulaştırılması için bir boru hattının döşenmesine de ihtiyaç bulunuyor.
TÜRKİYE YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ NE KADAR, KAÇ METREKÜP?
Türkiye’de doğal gaz tüketimi yıllara göre değişkenlik gösteriyor.
2019 doğal gaz tüketim miktarı:
46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.
2018 doğal gaz tüketim miktarı:
50 milyar metreküp.
2017 doğal gaz tüketim miktarı:
53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.
2016 doğal gaz tüketim miktarı:
49.5 milyar metreküp.
2015 doğal gaz tüketim miktarı:
47.9 milyar metreküp.