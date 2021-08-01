Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Mücadele devam ediyor

Manavgat’ta dört gündür süren orman yangınında Kaçarlar, Taşağıl, Göğü köylerinde önceki akşam söndürülen yangın, tekrar başladı. Çam kozalaklarının yanarken patlarcasına alev çıkarması diğer bölgelere de ateşi sıçratıyor.

Yangının devam ettiği Kaçarlar Mahallesi’nin çevresi sık çam ağaçları ile kaplı olduğu için alevlere ancak havadan müdahale edilebiliyor. Çaresiz vatandaşlar yangını tepeden seyrediyor. Köylülerden Mehmet Ünal, “Her şehirden itfaiyeci, orman görevlisi geldi. Yolu bilemedikleri için biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ormanlardaki çam ağaçları gürül gürül yanıyor. Kozalaklar bomba gibi patlıyor yangını da sıçratıyor. Köyü her an boşaltabiliriz” diyor.