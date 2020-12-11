Türkiye'nin aşı için anlaştığı SinoVac'la ilgili DSÖ'den açıklama

AA muhabirinin Türkiye'nin ay sonundan itibaren uygulamayı planladığı SinoVac'ın aşısına ilişkin sorusunu cevaplayan Harris, "Bir dizi farklı gruptan bir dizi farklı aşıyı inceliyoruz. Çin aşılarının üreticileri ve dünyanın dört bir yanındaki aşı geliştiricilerin üreticileri ile temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Harris, Kovid-19 aşılarının kullanımına "her ülkenin kendi makamlarının karar vereceğini" vurgulayarak "Ancak insanlar çok endişeli olmamalı. Unutmayın, aynı anda çevrimiçi olarak gelen birkaç aşı adayı var. Dolayısıyla bir aşı belirli kişiler için uygun olmayabilir, ancak kendinize uygun başka bir aşı da bulabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ'nün aşıları sadece incelediğinin, bir onay makamı olmadığının altını çizen Harris, aşılara sadece ülkelerdeki aşı düzenlemelerini yapan makamların onay verebileceğine işaret etti.

Harris, dünyada halen 200'den fazla Kovid-19 aşısının geliştirildiğini belirterek, bunların 11-12'sinin Faz-3'ün son aşamasında olduğunu aktardı.

"DSÖ HENÜZ HERHANGİ BİR AŞI İÇİN ACİL KULLANIM İZNİ VERMEDİ"

Aşı çalışmalarında veri ve bilgilerin her gün değiştiğine dikkati çeken Harris, DSÖ olarak öncelikle aşıların güvenliğine baktıklarını vurguladı.

Harris, DSÖ'nün henüz herhangi bir aşı için acil kullanım izni vermediğini kaydetti.

SINOVAC AŞISINDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

SinoVac'ın ürettiği inaktif yani "ölü virüs aşısı", en erken Faz-3 safhasına geçen aşı olarak biliniyor ve güvenilirliğiyle ön plana çıkıyor.

Uzun vadeli yan etkilerinin ne olduğu bilinen ve geçmişten bu yana uygulanan yöntemle hazırlanan aşı, etkinliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Aralık ve ocak ayı içinde gönderilmesi planlanan 20 milyon doz SinoVac aşısının ilk partisi olan 3 milyon doz, 3-4 gün içinde Türkiye'de olacak.

Aşı, Türkiye'de yaklaşık 2 hafta boyunca Halk Sağlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun laboratuvarlarında güvenlik testlerine tabi tutulacak.

Bu incelemelerde aşının güvenilirlik testlerinin olumlu çıkması ve Faz-3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanmasını takiben veriler, İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumunca değerlendirilecek ve Türkiye standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek.

Bu aşamalardan sonra başlanacak aşı, ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacak.

Öncelik sıralamasına göre 4 aşamada yapılacak aşılama, birinci basamak sağlık hizmetleri dahil olmak üzere aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, eczaneler, sağlık kuruluşları ve hastaneler olmak üzere geniş bir yelpazede uygulanacak.

Aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde ücretsiz yapılacak.

Şimdilik zorunlu tutulmayacak aşı için vatandaşlar ikna edilerek kitlesel aşılama yoluna gidilecek.

18 yaş altı ve gebeler ile 4-6 ay içinde Kovid-19 geçirmiş kişiler için aşılama bu aşamada düşünülmüyor. 18 yaş altı için, aşının Faz-3 uygulamalarının sonuçları beklenecek.

Aşı yaptıranlar, sisteme aşıyı yapan sağlık kuruluşu tarafından kaydedilecek. Böylece, test sonuçları ve temaslılarda olduğu gibi aşılı vatandaşlar da merkezi veri tabanından, HES kodu ve e-Nabız aracılığıyla takip edilecek.

Aşılamanın öncelikli gruplar dışında kimlere yapılacağı Bilim Kurulunun çalışmasıyla şekillendirilecek.