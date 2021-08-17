Türkiye'nin Afganistan’daki hedefi! Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 648 personeli...

Son dakika haberi... Ankara, Kabil’deki büyükelçiliğini açık tutma kararlılığında. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kabil’de muharip olmayan 648 personeli bulunuyor. Taliban yönetimiyle de teması bulunan Türkiye, Afganistan’ın izole bir devlete dönüşmesine engel olacak bir diplomasi anlayışını yaşama geçirmeyi hedefliyor.

Öte yandan Türkiye Maarif Vakfı’nın Afganistan ’da 7 vilayette 19 okulu bulunuyor. Yılda yaklaşık 20 bin başvuruyla, Türkiye’nin burslarına en fazla rağbet Afganistan’dan oluyor. En çok burs da Afgan öğrencilere tahsis ediliyor. İki ülke yetkilileri arasında Mevlana Celaleddin Belhi Rumi Türk-Afgan Kız Üniversitesi açma planı da görüşülmüştü.

TELEFON TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Afganistan'da gelecekteki hükümetlere karşı tutumumuz, o hükümetin eylemlerine, Taliban 'ın eylemlerine bağlı olacak." dedi. Price, basın brifinginde, ABD'nin Kabil Büyükelçisi dahil tüm personelin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına getirildiğini, güvende olduklarını ve ABD Savunma Bakanlığı'nın ise askeri ve ticari uçuşların devam edebilmesi için güvenli ve emniyetli bir ortamı tesis etmeye çalıştığını söyledi.

ABD'nin uluslararası ortakları ile koordinasyon içinde olduğunu belirten Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu dahil çok sayıda dışişleri bakanı ile telefonda görüştüğünü ifade etti.

Price, ABD'nin ülkeyi terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'yi tanımaya devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine, ülke yönetiminde normal bir devir teslim olmadığını ve ABD'nin Afganistan'da kimi lider olarak tanıma konusunda uluslararası toplum ile birlikte çalıştığını söyledi. (Milliyet)