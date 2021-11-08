08 Kasım 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.609 1.58 EURO 11,2240 0.04
USD 9,6760 -0.03 ALTIN 567,380 0.25
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türkiye'nin 8 Kasım 2021 koronavirüs tablosu belli oldu!

AA |  08 Kasım 2021 Pazartesi - 20:41 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 20:46

Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Kasım 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. türkiye'de son 24 saatte 357 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 824 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.


Bakan Koca, "Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart." dedi.
 

ETİKETLER

Koronavirüs Sağlık Bakanlığı Bakan Koca koronavirüs tablosu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.