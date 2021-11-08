Bakan Koca, "Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart." dedi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Türkiye'nin 8 Kasım 2021 koronavirüs tablosu belli oldu!
Türkiye'nin 8 Kasım 2021 koronavirüs tablosu belli oldu!
AA | 08 Kasım 2021 Pazartesi - 20:41 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 20:46