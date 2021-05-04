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Türkiye'nin 4 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka sayısı...

04 Mayıs 2021 Salı - 19:43 | Son Güncelleme : 04 05 2021 - 19:55

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu, 38 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/ karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi. Vakalarda düne göre artış oldu.


İşte Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 4 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu;
 
 
4 Mayıs koronavirüs tablosuna göre açıklanan rakamlarda görülen yükselme endişe yarattı.
 

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Son dakika koronavirüs tablosu vaka sayısı Kovid-19
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