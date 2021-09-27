Türkiye'nin 27 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 206 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 27 bin 188kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.
Günlük koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı hatırlatmasında bulunarak, "Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız." dedi.