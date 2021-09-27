Türkiye'nin 27 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 27 Eylül koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 27 Eylül koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 206 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 27 bin 188kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.