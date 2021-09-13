Türkiye'nin 13 Eylül 2021 koronavirüs tablosu belli oldu!

Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Eylül 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı." dedi.

Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı. pic.twitter.com/oIRERqDzJl — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 13, 2021