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Türkiye'nin 13 Eylül 2021 koronavirüs tablosu belli oldu!

13 Eylül 2021 Pazartesi - 19:19 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 19:23

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Eylül 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı." dedi.
 
 

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